Czeskie piwo się odbiło

Browarnicy zza naszej południowej granicy się cieszą — po latach spadku spożycia piwa w zeszłym roku Czesi zaczęli wreszcie pić więcej.

Łączna produkcja czeskich browarów wzrosła w zeszłym roku o prawie 5 proc., do 21,3 mln hl, zaś spożycie (per capita) o ponad 2 proc., do 141 litrów — wynika z najnowszych danych Czeskiego Związku Browarników i Słodowników (ČSPS). Przeciętny Czech — wliczając niemowlęta i starców — wypił w zeszłym roku 282 duże kufle złocistego napoju. To o sześć więcej niż rok wcześniej. Spożycie piwa spadło tam wtedy do najniższego poziomu od… połowy lat 60., co oczywiście spowodowało, że czescy...