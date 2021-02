Gabriel Makhlouf, członek władz Europejskiego Banku Centralnego i szef banku centralnego Irlandii porównuje to, co dzieje się na rynku największej kryptowaluty z bańką spekulacyjną tulipanami w Holandii w XVII wieku.

Makhlouf powiedział, że inwestorzy kupujący bitcoina powinni być przygotowani na utratę wszystkich pieniędzy. Zastrzegł, że nie doradza nikomu czy ma inwestować w kryptowaluty, czy nie.

- Osobiście nie wkładałbym w to swoich pieniędzy, ale jasne jest, że niektórzy uważają to za dobrą inwestycję – powiedział.

Makhlouf przypomniał, że „trzysta lat temu ludzie kupowali tulipany, bo myśleli że to dobra inwestycja”.

Gabriel Makhlouf, fot. Vivek Prakash

Bitcoin, który w połowie marca ubiegłego roku kosztował trochę poniżej 5 tys. USD, we wtorek osiągnął cenę ponad 50 tys. USD. W środę jego kurs ustanowił nowy rekord dochodząc do 51735 USD. Obecnie, według Coindesk, bitcoin drożeje o 5,2 proc. do 51485,51 USD.