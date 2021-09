Członek władz banku centralnego Afganistanu wzywa do udostępnienia pieniędzy talibom

Shah Mehrabi, profesor amerykańskiego Montgomery College, który od 2002 roku zasiadał we władzach banku centralnego Afganistanu, wezwał rząd USA i MFW do ograniczonego udostępnienia talibom zamrożonych rezerw kraju, informuje Reuters.

Talibowie, którzy w błyskawicznym tempie przejęli władzę w Afganistanie, nie mają dostępu do ok. 10 mld USD rezerw Da Afghanistan Bank (DAB), banku centralnego Afganistanu, które znajdują się poza granicami kraju. Rząd USA zapowiedział, że nie udostępni talibom żadnych pieniędzy należących do DAB. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) również zasygnalizował, że w obecnej sytuacji Afganistan nie będzie miał dostępu do jego pożyczek.