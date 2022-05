Członek zarządu EBC: euroland jest de facto w stagnacji

W wywiadzie dla dziennika La Stampa Panetta powiedział, że gospodarka eurolandu „de facto jest w stagnacji”.

- To powoduje większą komplikację wyborów, w obliczu których stoi EBC, bo zacieśnianie monetarne w celu obniżenia inflacji może skończyć się hamowaniem wzrostu, który już słabnie – zauważył.

Odnosząc się do głosów „jastrzębi” z EBC wzywających do podwyższenia stóp już w lipcu Panetta powiedział, że „nie ma różnicy czy nastąpi to dwa czy trzy miesiące wcześniej czy później”. Zwrócił uwagę, że inflacja jest podbijana przez międzynarodowe czynniki, na które polityka monetarna ma niewielki wpływ. Oznacza to, że EBC „nie może zahamować inflacji samodzielnie bez powodowania wysokiego kosztu dla gospodarki”.

- Byłoby nierzetelne działać bez uprzedniego zobaczenia twardych danych dotyczących PKB w drugim kwartale i dyskutować o dalszych działaniach bez pełnego zrozumienia jak będzie rozwijać się sytuacja gospodarcza w kolejnych miesiącach – powiedział Panetta.

Bloomberg przypomina, że oficjalne dane o PKB eurolandu w II kwartale nie zostaną opublikowane przed 29 lipca.