Cztery z pięciu największych kanadyjskich banków przyjmują surowsze stanowisko w kwestii powrotu do biura. Zamierzają wymagać, aby pracownicy byli w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Pracownicy Toronto-Dominion Banku zostaną poproszeni o udzielenie informacji na temat statusu szczepień do 30 września. Od 1 listopada przyjęcie pełnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 będzie obowiązkowe we wszystkich lokalizacjach firmy na całym świecie.

Osoby zatrudnione w Toronto-Dominion Banku, którzy nie zostaną zaszczepione lub nie ujawnią tej informacji, będą musiały ukończyć obowiązkowe szkolenie na temat korzyści płynących ze szczepień, poddawać się testom na obecność koronawirusa oraz zakrywać usta i nos w biurze.

Canadian Imperial Bank of Commerce i Bank of Montreal poinformowały w piątkowych notatkach, że wymagają, aby ich pracownicy z Ameryki Północnej zostali zaszczepieni do 31 października. Wcześniej podobną deklarację złożył także Royal Bank of Canada.

Inny duży pożyczkodawca, Bank of Nova Scotia, również skłania się do wprowadzenia obowiązku szczepień. Poza Kanadą na taki krok zdecydowały się w ostatnich tygodniach amerykańskie banki Morgan Stanley i Citi.