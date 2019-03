Czterej oskarżeni o korupcję w związku z budową bloku energetycznego w Jaworznie

Czterej mężczyźni odpowiedzą przed sądem za korupcję w związku z budową bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. Według śledztwa przedstawiciele rzeszowskiej firmy wręczali łapówki pracownikom spółki zaangażowanej w realizację inwestycji za wybranie ich oferty dostawy rusztowań.

Akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód; część oskarżonych przyznała się w śledztwie do winy, część kwestionuje zarzuty – ustaliła PAP.



16 stycznia 2018 r. agenci CBA zatrzymali na gorącym uczynku przyjęcia 50 tys. zł łapówki Marcina Sz. - zastępcę kierownika działu zakupów i specjalisty ds. zakupów w E003B7, spółce z siedzibą w Raciborzu, która została powołana przez firmę Rafako, będącą - w ramach konsorcjum - głównym wykonawcą inwestycji w Jaworznie.



Wręczającym pieniądze był rzeszowski biznesmen z branży budowlanej Stanisław R. W styczniu ub.r. w tej sprawie zatrzymany został także przełożony Marcina Sz., Michał W., kierownik działu zespołu zakupów w E003B7, a marcu 2018 r. Sławomir W., który współpracował z firmą Stanisława R. i razem z nim miał wręczać łapówki. Akt oskarżenia obejmuje całą czwórkę.



Według ustaleń śledztwa łapówka w wysokości 50 tys. zł była tylko jedną z trzech transz korzyści majątkowej ustalonej na 150 tys. zł; inne - za każdym razem po 50 tys. zł - były wręczane w marcu 2016 r. i w styczniu 2017 r.



Marcin Sz. i Michał W. zostali oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych i ich obietnicy w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w związku z pełnieniem funkcji publicznych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.



Chodzi o przekazywanie za łapówki informacji niezbędnych do złożenia oferty dotyczącej dostawy, montażu i demontażu rusztowań do budowy bloku energetycznego. Według śledztwa, wskazywali przedstawicielom rzeszowskiej firmy, które ceny należy obniżyć, aby spółka zamawiającą je zaakceptowała, co było czynem nieuczciwej konkurencji, naruszającym interes innych oferentów. O wręczanie łapówek i obiecywanie ich prokuratura oskarżyła Stanisława R. i Sławomira W.



Śledztwo w tej sprawie prowadził śląski wydział Prokuratury Krajowej. Wszczęto je 17 marca 2018 r. na podstawie materiałów przesłanych przez CBA po zatrzymaniu Marcina Sz. i Stanisława R.



Jak wynika z ustaleń postępowania, do zadań Sz. w spółce E003B7 należało m.in. przygotowanie zapytań ofertowych, przygotowanie negocjacji i weryfikacja dokumentów. Gdy rzeszowska firma złożyła ofertę, przedstawiciele wykonawcy bloku energetycznego oceniali, że jest ona zbyt mała, by zrealizować tak duże zadanie, ale brali pod uwagę, że może stworzyć konsorcjum z innymi spółkami lub zostanie podwykonawcą zwycięzcy przetargu.



Sz. i W. podczas wizyty na budowie zorientowali się, że rzeszowska firma pracuje już na budowie w Jaworznie jako jeden z podwykonawców i cieszy cię dobrą opinią. Jednocześnie proces wyboru dostawcy rusztowań, mimo kilku firm zainteresowanych tymi pracami, napotkał na trudności. Marcin Sz. postanowił zainteresować swoją spółkę E003B7 ofertą firmy Stanisława R. Doszło do kilku spotkań pomiędzy Sz., R. i Sławomirem W., na których rozmawiano o tym kontrakcie.



Według ustaleń śledztwa, po jednej z rozmów z Marcinem Sz., Sławomir W. miał przekazać Stanisławowi R., że uzyskanie kontraktu będzie kosztowało. Właściciel rzeszowskiej firmy miał poprosić wspólnika o ustalenie szczegółów.



Jak wynika z aktu oskarżenia, Sławomir W. utrzymywał kontakt z Marcinem Sz. i dostawał informacje w jaki sposób podkarpacka firma ma zbudować ofertę, by zdobyć zamówienie. Sz. na bieżąco przekazywał informacje swojemu przełożonemu Michałowi W., przekazując mu jednocześnie informacje, że Stanisław R. w przypadku wygrania kontraktu obiecał "odwdzięczyć się".



Firma z Rzeszowa przesłała poprawioną ofertę i 22 stycznia 2016 r. podpisano umowę ramową na dostawę rusztowań. Jak wynika z ustaleń śledztwa, jeszcze w tym samym miesiącu Sławomir W. spytał na spotkaniu Marcina Sz. o wysokość łapówki w zamian za wybranie spółki Stanisława R. Ponieważ Marcin Sz. nie wiedział, jaką wysokość korzyści zaproponować, Sławomir W. zaoferował, że Stanisław R. jest w stanie zaproponować 150 tys. zł – wynika z ustaleń śledczych.



Warta ponad 6 mld zł budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane obecnie przez grupę Tauron. Rozruch nowego bloku rozpoczął się jesienią ub. roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 r. Wytworzony przez nową jednostkę prąd zasili ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.