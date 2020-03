Czwartek na rynkach: złoty traci, WIG20 mocno się waha

11:39 Eksperci nie zostawiają suchej nitki na początku QE w wykonaniu NBP.

11:22 Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zwiększa interwencje walutowe, aby powstrzymać postępujące umocnienie franka, wybierając ten środek zamiast obniżki stóp procentowych w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym spowodowanym wybuchem koronawirusa. WIęcej...

10:58 Praktyczne skutki osłabienia złotego do franka.

10:32 Zdaniem jednego z najlepiej zarządzających funduszami w Australii, wielkość reakcji fiskalnej wymaganej do przeciwdziałania ekonomicznemu wpływowi koronawirusa może wynosić nawet 30 proc. globalnego PKB. Mowa o kwocie rzędu 26 bln USD. Więcej...

10:16 Z cyklu "ostatnie dobre dane": produkcja przemysłowa w lutym w Polsce przebiła oczekiwania.

10:15 Zarząd Fabryki Mebli Forte podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach w okresie do 24 marca do 6 kwietnia. Więcej...

9:49 Stopy procentowe w Szwajcarii nie zmieniły się, ale SNB podjął decyzję ważną dla tamtejszych banków.

9:35 W ostatnich komentarzach wskazywałem, że istnieje ryzyko osłabienia złotego, choć miałem nadzieję, że nie powtórzymy scenariusza sprzed 12 lat. Niestety na ten moment idziemy dokładnie tymi śladami - pisze w porannym komentarzu Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB DM.

9:13 Aktualizacja statystyk dla Europy.

9:11 Na złotym jazda bez trzymanki. EUR/PLN 4,6 zł, dolar 4,24 zł, frank 4,35 zł.

9:11 Od wczorajszego wieczora odnotowano 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, podało Ministerstwo Zdrowia.

Bilans 305/5.

9:05 Jak WIG20 zaczyna sesję?

Indeks Wartość Zmiana proc.

WIG 39369,43 0,14

WIG20 1406,71 0,39

WIG30 1631,13 0,07

mWIG40 2872,04 0,28

WIGdiv 704,93 0,07

NCIndex 235,42 -0,70

9:05 Elektrobudowa nie przeprowadzi emisji ratunkowej, złożyła wniosek o upadłość.

9:02 NYSE zamyka trading floor na Wall Street.

The New York Stock Exchange is temporarily closing its famed trading floor in lower Manhattan and shifting to all-electronic trading after two people who work at the exchange tested positive for coronavirus https://t.co/aNl2qilS9W