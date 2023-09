Czwarty z rzędu wzrost indeksów rynków akcji w USA

Średnia Przemysłowa Dow Jones wzrosła o 0,1 proc. S&P500 zyskał prawie 0,4 proc. Nasdaq Composite zwyżkował o ponad 0,5 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji utrzymuje się przewaga popytu. Nadal wynika ona z wywołanego przez wtorkowy raport JOLTS przekonania inwestorów, że sygnalizowane przez dane słabniecie rynku pracy przekona Fed do mniej „jastrzębiej” polityki monetarnej. W środę umocnił je raport ADP wskazujący na wyraźny spadek liczby miejsc pracy stworzonych w sierpniu przez sektor prywatny. Za dodatkowy argument dla banku centralnego uznano obniżenie szacunku wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Wzrosło bazujące na wycenach prawdopodobieństwo utrzymania dotychczasowego poziomu stóp procentowych zarówno na posiedzeniu Fed we wrześniu jak i listopadzie. Rentowności obligacji nadal spadały, podobnie jak indeks dolara pokazujący jego wartość wobec koszyka głównych walut. Inwestorzy czekają obecnie na to, czy czwartkowe dane o „nowych bezrobotnych” potwierdzą ostatnie sygnały z rynku pracy. Ważny będzie także odczyt inflacji cen konsumpcji (PCE) w lipcu.

Wzrosły kursy prawe 65 proc. spółek wchodzących w skład S&P500. Popyt przeważał w 9 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej drożały akcje spółek IT (0,8 proc.), energii (0,5 proc.) i przemysłowych (0,4 proc.). Jako jedyne przewagę podaży notowały segmenty ochrony zdrowia (-0,03 proc.) i użyteczności publicznej (-0,4 proc.).

19 z 30 blue chipów ze Średniej Przemysłowej Dow Jones drożało na zamknięciu. Najmocniej rósł kurs Apple (1,9 proc.), a największy jego spadek notował 3M Co. (-1,0 proc.).

Nasdaq 100 zyskał w środę prawie 0,6 proc., drożały 72 spółki wchodzące w jego skład. W szerszym Nasdaq Composite rosły kursy 52 proc. z prawie 3,5 tys. spółek z indeksu. Spośród tych o największej kapitalizacji drożała jednak zdecydowana większość. Najmocniej rósł kurs Apple (1,9 proc.), a największy spadek notował Meta Platforms (-1,0 proc.). Po Apple najmocniej drożejącą spółką z „wspaniałej siódemki” była Nvidia (1,0 proc.). Wzrost kursu najdroższej spółki półprzewodnikowej i „królowej AI” oznacza poprawienie rekordu wyceny ustanowionego na poprzedniej sesji.