Czy amerykańsko-chiński konflikt pogrzebie odbicie?

Mimo utrzymującego się napięcia na linii USA-Chiny na otwarciu tygodnia sentyment pozostaje bardzo doby, a główne indeksy pną się w kierunku ubiegłotygodniowych szczytów.

Wszystko przez stopniowe luzowanie obostrzeń na świecie i odmrażanie gospodarki. Japonia znosi stan wyjątkowy w rejonie Tokio, a w Australii kolejna grupa dzieci wraca do szkoły. Również na północy Włoch, czyli najbardziej dotkniętym przez pandemię rejonie Europy po raz pierwszy nie odnotowano żadnego przypadku śmiertelnego. Kontrakt terminowy na S&P 500 dociera do 2960 pkt., a niemiecki Dax wychodzi powyżej 11 100 pkt. Dzisiejsze święto w USA oraz Wielkiej Brytanii powinno jednak ograniczać zmienność na rynku. Stany Zjednoczone planują dołączenie 33 chińskich przedsiębiorstw do czarnej listy, która ogranicza współpracę gospodarczą. Wszystko to po tym jak Chiny zmieniły przepisy bezpieczeństwa dla Hong Kongu, co spotkało się z szeroką krytyką i kolejnymi protestami przeciwko ograniczenia autonomii regionu. Rynek waży obecnie co jest bardziej istotne czy powrót do aktywności, czy ponowne ryzyko zaostrzenia sporu linii USA-Chiny. Jak na razie przewagę mają byczo nastawieni uczestnicy rynku, co stwarza szanse na wyjście na nowe popandemiczne szczyty. Największym zagrożeniem obecnie dla rynków pozostaje nie koronawirus, a wznowienie amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Świat powoli zaczyna spychać COVID-19 do defensywy. Dynamika nowych zarażeń obniża się, a aktywność powoli jest odbudowywana. Jeśli konflikt na linii USA-Chiny nie będzie się nasilał, indeksy sukcesywnie powinny piąć się na północ. Historia pokazuje jednak, że ryzyka z związku z tym pozostają znaczące i pytanie tylko kiedy się zmaterializują.



Na rynku walutowym dolar odzyskuje siły, a kurs EURUSD spada poniżej 1.08. Zmienność w gronie G10 pozostaje jednak niewielka, a dzisiejsze święta w USA w Wielkiej Brytanii nie powinny tego zmieniać. Poprawę nastrojów widać również na rynku ropy, gdzie baryłka WTI rusza w kierunku 34 USD. Notowania złota utrzymują się natomiast w okolicy 1725 USD za uncję. W dzisiejszym kalendarium uwagę należy zwrócić tylko na majowy odczyt instytutu Ifo, który jest uważany za najlepsze źródło informacji nt. koniunktury w Niemczech. Ubiegłotygodniowe wstępne dane PMI, potwierdziły odbicie aktywności po dramatycznym kwietniu, niemniej jednak dość niewielkie odbicie zmniejszyło szansę na V-kształtne odbicie.