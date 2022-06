Czy czeka nas kolejny trudny sezon na rynku gazu ziemnego?

O ile w ostatnich dniach sytuacja na rynkach surowców energetycznych kręci się głównie wokół rosnących cen ropy naftowej, to także na rynku gazu trudno mówić o uspokojeniu nastrojów.

W ostatnich dniach najważniejszym tematem na amerykańskim rynku gazu ziemnego jest zamknięcie terminalu LNG Freeport – na skutek eksplozji, produkcja LNG zostanie tam wstrzymana na co najmniej trzy tygodnie. O ile w Stanach Zjednoczonych, obfitujących w gaz ziemny ze skał łupkowych, jest to mało istotny problem pod kątem ogólnej podaży surowca – to zamknięcie terminala oznacza dużo większy kłopot dla odbiorców w Europie, borykających się z niskimi zapasami gazu ziemnego oraz wątpliwościami dotyczącymi podaży gazu z Rosji.

Wczoraj szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Fatih Birol, na konferencji w duńskiej miejscowości Sonderborg, ostrzegł, że kolejna zima może przynieść ogromne wyzwania dla rynku energii w Europie. Niskie poziomy zapasów gazu ziemnego, połączone z niepewnością związaną z dostawami z Rosji (której przykład mieliśmy już jesienią 2021 roku), mogą zmusić państwa europejskie nie tylko do poszukiwania nowych źródeł dostaw, ale również do ograniczania popytu na gaz ziemny. Birol ocenił, że jeśli konsumenci w Europie zdecydowaliby się średnio na obniżenie temperatury powietrza w mieszkaniach o 2 stopnie Celsjusza, to mogłoby to przynieść „oszczędności” w postaci 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego – czyli odpowiednik tego, co jest przesyłane z Rosji do Europy przez gazociąg Nord Stream 1.