Czy indeksy giełdowe zdołają utrzymać kierunek wzrostowy?

Poniedziałkowa sesja, a szczególnie jej początek, przyniosła kontynuację sentymentu z końcówki minionego tygodnia.

Pomimo wciąż utrzymujących się obaw związanych z inflacją, a także możliwej recesji, główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu wystartowały bardzo dobrze dzisiejszy handel, a mimo cofnięcia które obserwowaliśmy w dalszej części dnia, ostatecznie zakończyły sesję wyżej. Wzrosty okazały się jednak ograniczone i znacznie mniejsze niż w piątek, niemniej kierunek wzrostowy został utrzymany (przynajmniej na razie). Niemiecki indeks DAX zyskał 0,52% w poniedziałek, z kolei londyński FTSE100 dodał 0,69%, a francuski CAC40 zamknął dzień 0,4% niżej, niemniej należy zauważyć, że w piątek radził sobie on najlepiej i dodał ponad 3%. Dziś nie poznaliśmy żadnych kluczowych danych, czy doniesień, którymi można tłumaczyć dzisiejsze zachowanie inwestorów na europejskim rynku akcji. Należy więc uznać, że kontynuowany był kierunek z piątku. Niemniej pomimo wyższego zamknięcia dnia, należy zauważyć, że ostatnie godziny handlu przyniosły cofnięcie, przez co jutrzejszy kierunek nie jest do końca jasny. Czyżby skończyło się już paliwo do kontynuacji odreagowania?