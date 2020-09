Czy możemy mówić już o drugiej korekcie?

Dzisiejsza sesja raczej nie będzie się zbyt dobrze kojarzyć inwestorom giełdowym.

Spadki mają miejsce na niemal wszystkich rynkach. Wśród kluczowych indeksów giełdowych na świecie wyjątkami były jedynie główne indeksy z Filip i Wietnamu. Wszędzie indziej obserwowaliśmy naprawdę głęboką korektę. Czy można już mówić o powtórce z marca? Czy obecne spadki wyglądają jeszcze na umiarkowane przy marcowej wyprzedaży.

Wszystko zależy od perspektywy z której patrzymy. Patrząc na S&P 500 trudno mówić o zmianie trendu. Spadki od szczytu wynoszą ok. 10% i nawet nominalnie nie stanowią 1/3 tego, co obserwowaliśmy w marcu. Z drugiej strony patrząc na technologiczny Nasdaq, tam korekta wygląda zupełnie inaczej. W lutym oraz w marcu korekta sięgnęła ponad 30%, co przekładało się na 3400 punktów! Aktualnie korekta wynosi ponad 1800 punktów, co stanowi obecnie mniej niż 15%. Niemniej jest to już naprawdę sporo. Dzisiaj w ślad za amerykańskim indeksami obserwowaliśmy również potężne cofnięcie w Europie. Dzisiaj nietrudno było znaleźć indeksy, które traciły ponad 2, 3, czy nawet 4%, jak było to w przypadku niemieckiego DAXa. Wracając jeszcze do Wall Street, bardzo blisko znajdujemy się poziomu 10000 punktów na technologicznych Nasdaqu.

Europa przyłącza się do korekty w związku ze znacznym przyrostem nowych przypadków koronawirusa, który wywołuje obawy o drugie zamknięcie gospodarek. Liczba wszystkich przypadków na świecie przekroczyła 31 mln, choć obecnie aktywnych jest ok. 7,5 mln. Liczba ta jednak stale rośnie. Obawy może wzbudzać również liczba zgonów wywołana koronawirusem, która prawdopodobnie w niedługim czasie przekroczy 1 mln. Tylko dzisiaj we Francji mamy ok. 10 tys. przypadków, natomiast w Wielkiej Brytanii niemal 5 mln.

Pod względem spółek warto dzisiaj zwrócić uwagę na akcje Nikola. Spółka działająca w branży samochodów elektrycznych traciła dzisiaj niemal 30% po informacji o rezygnacji dyrektora wykonawczego i jednocześnie założyciela spółki. Rezygnacja jest wywołana ostatnim raportem spółki badawczej, która wskazała, że Nikola jest zbudowana na kłamstwie i nie zalicza żadnego progresu pod względem technologicznym. Z kolei w Polsce na uwagę zasługuje Play, ze względu na zainteresowanie kupna dużego pakietu udziałów przez francuski podmiot. Akcje Playa zyskiwały nawet ponad 30% dzisiejszego dnia. Z drugiej strony mieliśmy ING Bank Śląski, który został oskarżony o pośrednictwo w procederze prania brudnych pieniędzy.

Na godzinę 18:00 Nasdaq traci nieco powyżej 1%, S&P 500 traci prawie 2%, a DJIA zniżkuje o 2,74%. DAX na zamknięciu stracił 4,37%, natomiast WIG20 spadł o 2,86%, meldując się poniżej 1700 punktów.

