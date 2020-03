Czy ONI staną na wysokości zadania?

W poniedziałek na otwarciu rynków TO wystarczyło, ale czy ten tydzień rzeczywiście może być inny, niż poprzedni?

Jerome Powell jeszcze w piątek zapewnił, że FED jest gotowy do działania, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a później ponownie uczynili to też inni decydenci, jak Bank Japonii, czy też Bank Anglii. Co jednak rozumiemy przez „gotowość do działania” i czy nie słyszeliśmy tego już wcześniej? Tak to nic nowego, ale rynki kupują teraz każdą informację, a dopiero później zaczynają ją analizować, dochodząc do wniosku, że to może jednak za mało. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że inwestorzy są jednomyślni, co do tego, że 18 marca FED obetnie stopy o 50 p.b. i wyceniają też możliwość, że przez cały rok zjadą one łącznie o 100 p.b. Nadzieje oparte na oczekiwaniach i domysłach… Przede wszystkim w całej tej układance związanej z globalnym koronawirusem nie znamy reakcji w danych na kluczowy element – zaburzenia w globalnym łańcuchu dostaw. Odnoszę wrażenie, że podręczniki ekonomii zaczną być pisane na nowo, a dużym zaskoczeniem będzie to, jeżeli wraz z wyraźnym spowolnieniem gospodarki przyjdzie tez wzrost inflacji. Co wtedy zrobią banki centralne i czy uratują rynki finansowe?