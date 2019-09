Ich zarobki są za niskie w stosunku do wynagrodzenia specjalistów w dużych firmach prywatnych czy państwowych. Powoduje to, że bardzo trudno jest zachęcić najlepszych ekspertów do pracy w polityce, samorządzie czy administracji publicznej. A może polityka to służba publiczna, nie powinna przyciągać bodźcami finansowymi?

