Czy pojawią się nowe sankcje na Rosję dotyczące ropy naftowej?

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej rozpoczęła się spokojnie, jednak ostatecznie ceny tego surowca wyraźnie zwyżkowały, kończąc ją na ponad 3-procentowych plusach (w przypadku ropy WTI, nawet ponad 4-procentowych). Dzisiaj rano strona popytowa także nie odpuszcza, a cena ropy kontynuuje wzrosty.

Zwyżka cen ropy to przede wszystkim efekt obaw związanych z możliwością pojawienia się kolejnych sankcji, uderzających w Rosję. Na razie są to czysto teoretyczne rozważania, ponieważ konkretnych planów brak – jednak doniesienia o zbrodniach wojennych, dokonanych przez rosyjskie wojska w ukraińskich miejscowościach, odbiły się na świecie szerokim echem i niewątpliwie mogą one wpłynąć na przykręcenie śruby Rosji w kwestii sankcji.