Czy sezon wyników poprawi nastroje?

Tydzień na rynkach finansowych rozpoczyna się w mieszanych nastrojach. Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się pod kreską, a notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy w poniedziałkowy poranek dalej nieznacznie osuwają się na południe.

Niemiecki Dax odbija od 14000 pkt., niemniej jednak pozostaje blisko miesięcznych minimów. W weekend odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, którą wygrał Emmanuel Macron. Przewaga nad Marine Le Pen sięga 4%, przez co wynik drugiej tury za dwa tygodnie nie jest oczywisty. To negatywna informacja dla wspólnej waluty oraz rynku akcyjnego ze względu na eurosceptycyzm Le Pen. Na rynku widać jednak małą ulgę, bowiem wcześniejsze sondaże sugerowały nawet, że przewaga może być jeszcze mniejsza. Sytuacja w Ukrainie pozostaje napięta, a kraje Zachodu zastanawiają się nad kolejnymi sankcjami bez ograniczania importu gazu oraz ropy. Putin mianował nowego dowódcę odpowiadającego za prowadzenie wojny, co nie wskazuje na załagodzenie działań.