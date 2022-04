Czy Tesla przechyli szalę na korzyść kupujących?

Ponieważ cokolwiek na rynku ma miejsce inwestorzy zawsze szukają branż, na których rozwoju mogliby zyskać i tak w ten sposób w ostatnich miesiącach zyskiwały firmy z branży energetycznej czy zbrojeniowej. Rynek tymczasem szuka odpowiedzi na pytanie jak długo będzie trwała ta sytuacja ponieważ spora część firm technologicznych zaliczyła kilkudziesięcio procentową utratę wyceny, co z pewnością spełnia definicję krachu.

Wczorajszy pesymizm był tym bardziej odczuwalny ze względu na blisko 40% utratę wartości akcji Netflixa, którego potężna wyprzedaż już raz zwiastowała początek spadków na rynku technologicznych akcji. Po wczorajszej sesji jednak zaskakująco dobre wyniki podała Tesla, co może zakwestionować potencjalny scenariusz spowolnienia gospodarczego, które nie musi dotknąć wszystkich biznesów i każdej branży.

Dodatkowo wczoraj niespodziewanie członek EBC Kazaks zapowiedział możliwe szybsze zakończenie programu QE przed końcem III kwartału. Mogłoby to zwiastować powolne luzowanie w jastrzębiej polityce EBC i szybszą podwyżkę stóp. Dziś prezes Christine Lagarde również zmieniła ton na nieco bardziej gołębi i ostrożnie wypowiadała się na temat dalszego zacieśniania polityki monetarnej, choć pozostaje ono oczywiście bardzo prawdopodobne. Rynek spodziewa się podwyżek stóp przez EBC o 20pb w lipcu i łącznie 75pb do końca roku.

Z kolei edukacja bilansu przez amerykański FED wciąż straszy rynki i została zapowiedziana na maj. Niemal cały rynek zdążył się już z tymi informacjami zapoznać, co stwarza możliwość odwrotnej reakcji kupujących. Mogłoby to oznaczać, że tapering jest już w cenach wielu walorów. W takim scenariuszu w maju sporo kupujących może przyczynić się do wzrostu wycen akcji szukając okazji inwestycyjnych, zwłaszcza że początek 2022 roku był jednym z najgorszych dla rynku akcji od niemal 30 lat. Standardowo w dalszej części roku tak słabe otwarcie roku zwiastowało odreagowanie indeksu S&P500, wyjątek stanowiły czasy Wielkiego Kryzysu z lat 20. XX wieku.

W niedzielę poznamy wyniki wyborów prezydenckich we Francji, które mogą przynieść dużą zmienność na walorach firm z francuskiego sektora obronnego i bankowego. W sondażach wyraźnie prowadzi Macron dlatego wygrana LePen tym bardziej mogłaby spotkać się z paniczną reakcją rynków, jak to miało w przeszłości m.in. w przypadku wyboru Trumpa czy Brexitu.

Oczy niemal wszystkich inwestorów na rynku akcji zwrócone są dziś w kierunku Tesli, która opublikowała wczoraj zaskakująco dobre wyniki finansowe, notowania testują psychologiczne poziomy powyżej 1000 USD. Dziś inwestorzy bardziej optymistycznie patrzą na walory największych amerykańskich banków, zyskuje Wells Fargo i Bank of America, którym może sprzyjać jastrzębia polityka FED.

Tracą z kolei akcje największych spółek obronnych, które po publikacji wyników Lockheed Martin mają problemy z utrzymaniem dynamiki wzrostu. Wyjątek stanowi Textron, którego helikoptery AH-Z1 Viper są rozważane w zakupach nowej floty helikopterów przez polską armię. Spółki technologiczne dziś mają się zdecydowanie lepiej, rośnie Microsoft, Intel czy Google. Problem z dotrzymaniem im tempa mają dziś z kolei walory Amazon. Akcje Netflixa kontynuują kaskadową wyprzedaż i notowane są poniżej wczorajszego zamknięcia osuwając się do poziomów cenowych niewidzianych od 4 lat. Część inwestorów wciąż jednak próbuje szukać okazji do kupna technologicznych biznesów, które w ostatnim czasie doświadczyły olbrzymich wyprzedaży. Wciąż dobrze radzą sobie akcje konserwatywnych amerykańskich firm jak Exxon Mobil czy IBM. Wzrosty notuje też Cheniere, który pozostaje wiodącym dostawcą skroplonego gazu do Europy. Korektę zaliczają dziś producenci uranu Cameco i Uranium Energy Corp, którzy w ostatnim czasie cieszyli się dynamicznymi wzrostami.

Na polskim rynku wyprzedaży doświadczyły z kolei akcje CD Projekt. Inwestorzy negatywnie odebrali przełożenie dodatku do gry Cyberpunk oraz opóźnioną premierę gry Wiedźmin. Akcje spółki tym bardziej mogą doświadczać w najbliższym czasie podwyższonej zmienności z powodu ujawnienia krótkich pozycji na walorach firmy. Z kolei grupa CCC, przedstawiła satysfakcjonujący akcjonariat raport, walory zyskały ponad 5% lecz wciąż znajdują się blisko historycznych minimów.

Słabiej radzą sobie dziś metale szlachetne. Ceny gazu na kontraktach terminowych dynamicznie spadły z kolei w obliczu odczytu wzrostu zapasów w USA, który przekroczył oczekiwania. Ropa wciąż utrzymuje się w okolicach 108 USD za baryłkę.

Sesja europejska dziś przebiegała w zmiennych nastrojach. Niemiecki DAX radził sobie dobrze i zyskał do tej pory blisko 1.3%. Wyraźnie słabiej radzi sobie jednak polski WIG20, który notowany jest na ledwo 0.1% plusie, podobnie do londyńskiego FTSE. Za oceanem nastroje są wyraźnie lepsze, indeksy S&P500 i Dow Jones rosną dziś o 0.6%, minimalnie lepiej radzi sobie technologiczny NASDAQ, który zyskuje 0.7%. Zyskom indeksu przewodzą walory Tesli, jednak reakcja sprzedających wciąż ogranicza dzisiejsze wzrosty.