Czy to już przesilenie?

Wtorek przynosi nieznaczną korektę dolara na szerokim rynku na co wpływ mają (czasowe?) uspokojenie nastrojów na rynkach akcji oraz (potencjalne?) oczekiwania wobec kończącego się w środę posiedzenia Fed.

Na rynku pojawiają się sprzeczne spekulacje, co do możliwej interwencji chińskich władz wobec spółki Evergrande, chociaż sytuacja pozostaje rozwojowa - w najbliższy czwartek okaże się na ile deweloperski gigant może nadal regulować zobowiązania. Nie brak też opinii, że chińscy decydenci mogliby podjąć systemowe działania mogące zapobiec rozlaniu się problemów Evergrande na cały rynek długu korporacyjnego - tu warto będzie śledzić zaplanowane na jutro posiedzenie Ludowego Banku Chin.

Z pozostałych informacji warto odnotować dobry wynik kanadyjskiego premiera Trudeau w wyborach parlamentarnych, co pozwoli mu sprawować rządy już trzecią kadencję - to sprawia, że CAD jest dzisiaj najsilniejszy w przestrzeni walut G-10. Nad ranem poznaliśmy z kolei zapiski z ostatniego posiedzenia RBA, które potwierdziły ostrożność decydentów w kwestii perspektyw normalizowania polityki (chociaż uwagę zwraca powtórzenie zwrotu, że pandemia COVID tylko opóźni spodziewane ożywienie gospodarki). Nie przeszkadza to jednak zbytnio w próbie odbicia AUD po ostatnich spadkach. Gorzej od AUD radzi sobie NZD, którego nieco podcięły słowa wiceprezesa RBNZ (Hawkesby), który dał do zrozumienia, że decydenci powinni brać pod uwagę ryzyko, że lockdowny mogą się powtarzać. Uznał on też spekulacje, co do podwyżki stóp procentowych w październiku aż o 50 pb. za przesadne.

EURUSD i GBPUSD pozostają stabilne - pierwszy jest po skromnym odbiciu od bariery 1,17, jakie miało miejsce wczoraj, drugi czeka na czwartkowe posiedzenie Banku Anglii, ale i też uwzględnia komentarze z Unii Europejskiej, sugerujące nikłą możliwość październikowej renegocjacji protokołu północnoirlandzkiego. O godz. 9:30 poznaliśmy komunikat po posiedzeniu szwedzkiego Riksbanku, który można uznać za dość zachowawczy - kurs korony szwedzkiej nie uległ większym zmianom. Dzisiaj przed nami jeszcze decyzja Banku Węgier o godz. 14:00 oraz popołudniowa paczka danych makro z USA.

Okiem analityka - Czy to już przesilenie?

W poniedziałek przez globalne rynki przetoczyła się fala wyprzedaży, ale jeszcze pod koniec sesji na Wall Street byliśmy świadkami wyraźniejszego odreagowania, które jest kontynuowane także we wtorek. Sentyment z rynków akcji przekłada się na nieznaczne osłabienie dolara na szerokim rynku. To wszystko ma miejsce w sytuacji braku jakichś konkretnych informacji w temacie Evergrande, oraz na dzień przed publikacją komunikatu i kwartalnych prognoz Fed, które mogą być kluczowe, ale nadal pozostają zagadką. Zmienność na rynkach jest zatem efektem splotu emocji, plotek i domysłów - co zresztą ma miejsce nie pierwszy i ostatni raz.

Najbliższe dni mogą wyglądać podobnie. Wprawdzie z fundamentalnego punktu widzenia kluczowa będzie interpretacja przekazu z Fed, ale to plotki wokół Evergrande będą podgrzewać emocje. Trudno ocenić jak będzie przebiegał proces restrukturyzacji długu tej spółki, bo to, że do tego dojdzie jest bardziej, niż prawdopodobne. Na jakie ruchy zdecyduje się chiński rząd, a przede wszystkim, czy będzie potrafił podjąć działania pozwalające zamortyzować wpływ problemów Evergrande na cały sektor długu korporacyjnego w Chinach? Jeżeli tak, to ten wątek już nawet za kilkanaście dni zniknie z nagłówków informacji dnia publikowanych przez agencje i tym samym nie będzie miał większego znaczenia dla globalnego sentymentu.