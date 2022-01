Czy to już rynkowy kryzys?

Tematem przewodnim tego tygodnia jest decyzja Rezerwy Federalnej w najbliższą środę. W tym wypadku raczej nikt nie spodziewa się działania. Oczywiście Fed potrafił zaskakiwać w dalekiej przeszłości, ale warto pamiętać, że mamy jeszcze wygaszanie programu QE, a drugą istotną kwestią jest brak chęci dolewania oliwy do ognia.

Na rynkach spekulacyjnych trwa właśnie wyprzedaż w oczekiwaniu na wyższe stopy procentowe oraz idące spowolnienie, które wywołane jest monstrualną inflacją, nieobserwowaną w wielu miejscach od kilku dekad. Niemniej, warto zastanowić się, czy cały rynek oczekuje tego samego. Patrząc na rynek surowców obserwujemy utrzymanie się wysokich poziomów – to oznaka, że inwestorzy wciąż pozycjonują się na wysoką inflację. Drugą rzeczą jest brak istotnej zmienności na rynku walutowym.

Rozpiętość zmienności na parze EURUSD to ok. 300 pipsów w ostatnich 2 miesiącach, a sam poziom pary walutowej to mniej więcej połowa tego zakresu. Generalnie nie obserwujemy rajdu dolara, a waluty EM nie są silnie wyprzedawane. Złoty utrzymuje swoją pozycję, co może być związane z całkiem zachęcającymi danymi gospodarczymi w postaci produkcji przemysłowej czy płac, ale również perspektywą dalszych podwyżek stóp procentowych.

Wyprzedaż na rynku giełdowym czy również na rynku kryptowalut jest silna, ale trudno powiedzieć, żebyśmy mieli do czynienia z paniką. Oczywiście nagły wzrost zmienności na rynku Forex mógłby doprowadzić do jeszcze gwałtowniejszych ruchów, ale prawdopodobnie więcej będziemy mogli powiedzieć dopiero w środę. Wstępnie powinniśmy oczekiwać utrzymanie obecnej komunikacji przed Fed, choć jednocześnie nie wykluczałbym lekkiego zmiękczenia tonu. Fed słynie z tego, że w momencie silnej wyprzedaży na Wall Street łagodzi nieco swój komunikat.

Przed godziną 09:00, czyli przed rozpoczęciem sesji w Europie, za euro musimy płacić 4,5303 zł, za franka 3,3786 zł, za dolara 3,9953 zł, a za funta 5,4210 zł.