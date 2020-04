Czy USA dołączą do solidarnych cięć produkcji ropy?

W czwartek o godzinie 16:00 polskiego czasu ma mieć miejsce wideokonferencja OPEC+, dotycząca solidarnych cięć produkcji ropy naftowej. Dotychczas szczegółów na temat tego wydarzenia było niewiele i nadal wokół tego wydarzenia rodzi się więcej pytań niż odpowiedzi.

Przede wszystkim, nadal nie ma pewności co do wielkości potencjalnych cięć wydobycia. Dotychczas mowa była o około 10-15% globalnej produkcji, co byłoby działaniem na dużą skalę, wymierzonym w jak największe zniwelowanie efektów koronawirusa na globalny popyt na ropę. (Niemniej, najnowsze dane sugerują, że spadek popytu może sięgnąć nawet 30%, więc nawet tak głębokie cięcia produkcji mogą okazać się niewystarczające).

Dodatkowo, wiele wątpliwości budzi liczba krajów, które będą brały udział w solidarnym ograniczaniu produkcji. Już teraz wiadomo, że powtórki z porozumienia naftowego nie będzie. O ile najwięcej do powiedzenia w sprawie potencjalnych cięć produkcji ropy mają nadal Rosja i Arabia Saudyjska, to najprawdopodobniej będą one chciały włączyć do oficjalnych zobowiązań także Stany Zjednoczone. Nieoficjalne źródła z OPEC, cytowane przez Reuters, zapewniają, że do żadnego porozumienia nie dojdzie, jeśli USD nie będą chciały się do niego przyłączyć.



To oczywiście zmienia trochę obraz sytuacji. Po pierwsze, rozszerzenie oficjalnych cięć na wszystkich najważniejszych globalnych producentów byłoby działaniem precedensowym o prawdopodobnie bardzo dużej skuteczności. Po drugie, tak szeroko zakrojone działania będą trudniejsze w opracowaniu niż samo porozumienie Arabii Saudyjskiej i Rosji. Stany Zjednoczone już nieraz zaprzeczały jakimkolwiek planom oficjalnego regulowania rynku naftowego w miejsce mechanizmów rynkowych, więc przekonanie ich do dołączenia do porozumienia nie będzie proste.