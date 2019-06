Czy w Polsce możliwe jest rozwijanie zaawansowanych technologii diagnostycznych na poziomie światowym?

Kluczowym wydarzeniem dla branży medycznej, są bez wątpienia międzynarodowe targi MEDICA w Dusseldorfie, które w listopadzie ub. roku zgromadziły w jednym miejscu ponad 20 tys. wystawców z całego świata.

Targi te służą przede wszystkim prezentacji najnowszych trendów w dziedzinie technologii medycznych, które mają szansę w najbliższym czasie trafić z laboratoriów do gabinetów lekarskich. Podczas ubiegłorocznej edycji szczególnie liczną grupę stanowiły inteligentne moduły diagnostyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o urządzenia do badań laboratoryjnych, to bez wątpienia dominację uzyskały systemy wykorzystujące spektroskopię w podczerwieni. Oznacza to, że medycyna odkrywa na nowo ogromny potencjał skaningu w podczerwieni, tym bardziej, że lista aplikacji byłaby tutaj bardzo długa, począwszy od rozwiązań mających zastosowanie w badaniach naukowych, po systemy do czynnościowego nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego z wykorzystaniem widma LWIR (Long-Wave Infra Red).

Ten ostatni obszar szczególnie nadaje się do badania patologii skóry, zarówno jeśli chodzi o choroby będące domeną dermatologii, ale również i niestety coraz częściej także alergologii.

Mędrca szkiełko i oko

Narzędzia wspomagania lekarza w diagnostyce chorób skóry, jeśli chodzi o podstawową metodę, w zasadzie nie uległy zmianie od ponad 70 lat. Opierają się one, niemal bez wyjątku, o technikę optyczną, czyli specjalną lupę umożliwiającą oglądanie zmiany w świetle widzialnym i dopiero w ostatnich latach, tego rodzaju dermatoskopia wspierana jest przez komputerową analizę obrazu widocznych gołym okiem patologii.

Jednak najlepsze systemy komputerowe nie przeskoczą bariery, jaką wyznacza oparcie się w diagnostyce o symptomatologię, czyli ocenę morfologii (zewnętrznych cech) badanej zmiany widocznych w zwykłym świetle. Nie jest to bynajmniej nowoczesne podejście, aby diagnostyce wykorzystywać symptomy choroby, a nie naukowo potwierdzone markery patologii, na których obecnie zbudowany jest cały współczesny system medycyny opartej o dowody (EBM – Evidence-Based-Medicine). Markery stanowią obiektywne, dające się wykryć metodami instrumentalnymi, wskaźniki obecności konkretnej patologii. Mogą to być zarówno wskaźniki biochemiczne, jak np. poziom glikoproteinowego antygenu PSA (Prostate-Specific Antigen), którego poziom jest podwyższony w raku prostaty, ale równie dobrze nowej generacji wskaźniki biofizyczne jak np. biomarkery izotopowe stosowane w najbardziej obecnie zaawansowanej hybrydowej tomografii PET (Positron Emission Tomography), czy biomarkery termodynamiczne, pojawiające się w przebiegu tkankowej reakcji termogennej towarzyszącej skórnej reakcji alergicznej.

Z przykrością należy zauważyć, że zarówno współczesna dermatologia jak i alergologia (jeśli chodzi o ocenę najbardziej popularnych testów skórnych), nie dysponują dzisiaj, chyba już jako ostatnie spośród wszystkich dziedzin medycyny, zautomatyzowanymi cyfrowymi instrumentami diagnostycznymi wykorzystującymi obiektywne markery zgodne z EBM i pozwalające na precyzyjny wgląd w ognisko rozwijającej się choroby.

Alergia – choroba cywilizacyjna dotykająca połowy populacji na Ziemi

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), alergia plasuje się na trzecim miejscu na liście najczęściej występujących chorób przewlekłych i zaliczana jest do tzw. chorób (zagrożeń) cywilizacyjnych, których zwalczanie stanowi aktualnie międzynarodowy priorytet zarówno dla instytucji opieki zdrowotnej jak i dla poszczególnych rządów. WHO wiek XXI określiła wiekiem epidemii alergii (WHO White Book on Allergy, 2011-2012). Eksperci WHO oceniają, że rocznie przybywa w populacji od 0,5 do 2,5% alergików, żadna z pozostałych chorób cywilizacyjnych nie ma aż takiego tempa przyrostu, jeśli chodzi o nowe przypadki. Ogromna skala alergii przekłada się na duże zapotrzebowanie na badania alergologiczne liczone w dziesiątkach milionów testów rocznie, oraz generuje znaczące koszty w budżecie przeznaczanym przez rząd na opiekę medyczną. O skali problemu stwarzanego przez alergię świadczy fakt, że już na początku ostatniej dekady w UE roczna suma samych tylko kosztów bezpośrednich generowanych przez choroby alergiczne (wg. sprawozdawczości medycznej) wynikających z zastosowania leczenia farmakologicznego wynosiła ok. 3,6 mld Euro rocznie, a opieki lekarskiej ok. 4,3 mld Euro (A European Declaration on Immunotherapy – Comabting Allergy beyond symptomps; (EAACI European Academy of Allergy and Clinical Immunology , 2011].

Jeżeli zastosować miarę korzyści wynikających z wczesnego i precyzyjnego rozpoznania alergii, jakie są pochodną redukcji bezpośrednich i pośrednich kosztów ponoszonych przez poszczególne europejskie systemy opieki zdrowotnej z tytułu przewlekłości diagnozowania i nieprawidłowego leczenia chorób alergicznych, to racjonalne wydaje się poważne zainteresowanie nowym instrumentem InfraScan™ opracowanych przez naukowców z MILTON ESSEX SA, ze strony ubezpieczycieli i refundatorów wydatków medycznych, w związku z oferowaną możliwością automatyzacji i digitalizacji odczytów skórnych testów alergicznych.

Szybkość, dokładność, obiektywizm i cyfrowa prezentacja wyników testów skórnych może mieć pozytywny wpływ na upowszechnienie się nowej metody automatyzującej diagnostykę alergii przede wszystkim w ramach procedury refundacyjnej realizowanej w ośrodkach klinicznych i specjalistycznych gabinetach.

Przyszłość diagnostyki alergii

Rynek diagnostyki alergologicznej ma potencjalnie dużą wartość, szacowaną na ok. 5,7 mld. USD (do 2022 r.) przy tempie wzrostu rzędu 10,5% (za Marketsand), z czego 51% rynku należy do najbardziej popularnych testów skórnych. Problemem okazuje się jednak brak powszechnie obowiązującego standardu oceny wyników testów skórnych, co powoduje niejednokrotnie wątpliwości u lekarza i prowadzić może do błędnych diagnoz, a jest to spowodowane naocznym odczytem testów powiązanym z pomiarem wielkości bąbla zwykłą linijką. Odczyt naoczny jest nieobiektywny i niepowtarzalny, pomiędzy różnymi ośrodkami, ale także pomiędzy poszczególnymi lekarzami, co niejednokrotnie jest źródłem różnego rodzaju problemów i nieporozumień, nie wspominając o niemożności przeprowadzenia obiektywnych porównań do celów badań naukowych.

Remedium rozwiązującym raz na zawsze ten problem subiektywnej oceny wyników skórnych testów alergicznych, zarówno w wariancie punktowym („Prick tests”) jak i płatkowym („Patch tests”), jest opracowany przez naukowców ze Spółki MILTON ESSEX SA całkowicie zautomatyzowany system InfraScan™ do nieinwazyjnego obrazowania medycznego w paśmie LWIR (Long-Wave Infra-Red) z cyfrową syntezą obrazu wyposażony w moduł sztucznej inteligencji, pozwalający na przeprowadzenie weryfikacji skórnych odczynów alergicznych bez udziału lekarza.

System InfraScan™ wykorzystuje unikalne, nowej generacji czynnościowe biomarkery termodynamiczne odzwierciedlające nasilenie skórnej reakcji alergicznej wywołanej testami, które pozwalają na precyzyjne mapowanie zasięgu tej reakcji na podstawie odczynu hipertermicznego powstającego podnaskórkowo, na poziomie mikronaczyń w warstwie podbrodawkowej skóry, czyli dokładnie tam, gdzie rozprzestrzenia się ognisko alergii. Biomarkery te, o potwierdzonej naukowo skuteczności, stanowią tylko połowę innowacji w opracowanej metodzie tej diagnostyce alergii, gdyż na druga jej część składa się zaawansowana technika skaningu tkanki skórnej wykorzystująca najnowocześniejsze układy optoelektroniczne z matrycą mikrobolometryczną, o jakości pomiarowej spotykanej dotąd jedynie w termowizyjnych systemach tworzonych na potrzeby zastosowań wojskowych. Adaptacja tej techniki do celów medycznych stanowi rzeczywisty przełom jeśli chodzi o zastosowanie tego zakresu widma, gdyż wszystkie dotychczasowe próby zakończyły się na etapie rozwiązań eksperymentalnych, o charakterystyce niemetrologicznej i słabej rozdzielczości przestrzennej (iFOV) uniemożliwiającej praktyczne wdrożenie w urządzeniach do badania ludzi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że specjaliści z MILTON ESSEX SA opracowali założenia konstrukcyjne całej gamy bardzo zaawansowanych instrumentów przeznaczonych wyłącznie do obrazowania patologii skóry, jest to celowe zawężenie, ze względu na głębokość umiejscowienia zmian nie przekraczającą 2,5-2,7 mm, przy rozdzielczości umożliwiającej uwidocznienie i scharakteryzowanie tak małych anomalii, że ich średnica nie przekracza 0,3 mm.

Nawiązanie współpracy z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej przyspieszyło rozwój technologii i zaowocowało powstaniem prototypu głowicy skanującej HYBRID II™, której wariant InfraScan™ przechodzi obecnie walidacyjne testy kliniczne w Wojskowym Instytucie Medycznym pod kierunkiem Prof. Kariny Jahnz-Różyk – pełniącej funkcje Krajowego Konsultanta ds. alergologii. Testowane urządzenie jest w 100% kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi obecnie na rynku zestawami do wykonywania testów skórnych renomowanych światowych producentów takich jak np. Alergohparma™, Stallergenes™, Lofarma-Allergeni™, ALK Abellò™, jak również z gotowymi komorami testowymi takimi jak: TRUE-Tests™ czy IQ by Chemotechnique™.

W latach 2016-18 Spółka zrealizowała z sukcesem pierwszy etap zaplanowanych badań i prac rozwojowych współfinansowanych z grantu badawczego uzyskanego w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pierwsze testy kliniczne nowej metody obejmujące łącznie ponad 1,8 tys. pojedynczych testów skórnych, przeprowadzone w latach 2017-18 w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM, wykazały znakomite parametry detekcyjności skórnych ognisk alergicznych dla nowej metody. Zastosowany logistyczny model mieszany, w którym analizowano Index AllergyScan™ charakteryzował się bardzo dobrym dopasowaniem, oraz zdolnością predykcji nowej metody w stosunku do klasycznej oceny referencyjnej stosowanej dotychczas w praktyce klinicznej, a co za tym idzie - wysoką czułością i specyficznością (M. Płaszczyca i wsp. Biostat, IRFAN Clinical Trial Report, 2018).

W 2019 r. Spółka MILTON ESSEX SA wzięła udział w kolejnym konkursie grantowym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu dofinasowania modułu badawczego, co powinno dać kolejny impuls przyspieszający komercjalizację nowego Systemu InfraScan™.

Spółka dysponuje także rozwiązaniami technicznymi oraz modelem odczytu i analizy wyniku skórnych testów alergicznych w podczerwieni z patentu udzielonego w USA do wynalazku autorstwa szefa działu B+R Pana Dr Jacka Stępnia, a także prawami do międzynarodowych patentów dla wynalazku opracowanego pod kier. Dr Stępnia obejmującego szereg rozwiązań aplikowanych zarówno do obecnego sytemu InfraScan™ jak i do perspektywicznych nowych opracowań w ramach rozwoju produktu.

Spółka analizując czynniki sukcesu Systemu InfraScan™, postawiła na doskonałe dopasowanie produktu do potrzeb rynku użytkowników docelowych - lekarzy przeprowadzających badania w kierunku alergii za pomocą testów skórnych metoda in vivo (zarówno „Prick tests” jak i „Patch tests”).

Wynika ono wprost z dwóch kluczowych cech InfraScan-INFRA®:

najwyższej możliwej skuteczności obrazowania odczynu alergicznego przebiegającego podskórnie, możliwej do dokładnego zrealizowania poprzez zastosowanie układów z ultraczułymi sensorami mikrobolometrycznymi, wykonującymi badanie w miejscu przeprowadzenia testu alergicznego w czasie krótszym niż 10 sekund,

przebiegającego podskórnie, możliwej do dokładnego zrealizowania poprzez zastosowanie układów z ultraczułymi sensorami mikrobolometrycznymi, wykonującymi badanie w miejscu przeprowadzenia testu alergicznego w czasie krótszym niż 10 sekund, zaawansowanego systemu sztucznej inteligencji, umożliwiającego całkowicie zautomatyzowany odczyt wyników testów alergicznych.

Kombinacja tych dwóch cech powoduje, że System InfraScan™ może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno przez lekarzy specjalistów alergologów w codziennej praktyce, jak również, co jest przełomową innowacją, przez lekarzy pierwszego kontaktu czy lekarzy rodzinnych, którzy zechcą rozszerzyć swoją ofertę usług medycznych, odciążając przez to specjalistów i kierując do nich na dalsze leczenia pacjentów już wstępnie zdiagnozowanych przy użyciu metod instrumentalnych.

SYSTEM InfraScan®-INFRA przeznaczony jest do użycia łącznego RAZEM z testami skórnymi u osób mających symptomy alergii i wymagających wykonania specjalistycznej diagnostyki alergologicznej mającej na celu wykluczenie lub potwierdzenie obecności uczulenia na konkretny rodzaj alergenu/haptenu. Użytkownikiem SYSTEMU JEST LEKARZ

OFERTA SPRZEDAŻOWA SYSTEMU InfraScan ™ skierowana będzie bezpośrednio do PRODUCENTÓW TESTÓW ALERGICZNYCH w ramach porozumień bilateralnych w celu stworzenia wspólnej, synergicznej oferty produktowej (zestawy zawierające Testy i instrument do ich odczytu) – sprzedaż odbywać się będzie w ramach istniejącego już kanału B2B.

SYSTEM InfraScan™ zalicza się do segmentu profesjonalnych instrumentów diagnostycznych wysokiej technologii, całkowicie zautomatyzowanych i opartych o sztuczną inteligencję.

Wartość globalnego rynku wyrobów medycznych szacowana jest na 228 miliardów USD, a jeśli chodzi o trend wzrostowy to jest on wyraźnie zaznaczony w okresie ostatnich 5 lat (wzrost od poziomu rzędu 164 mld USD w 2010 roku do estymowanych ok. 440 miliardów USD w roku 2018). Globalny rynek wyrobów medycznych rośnie w tempie min. 4,4% rok-do roku, analitycy oczekują, że w najbliższej dekadzie wzrost ten będzie jeszcze bardziej dynamiczny i zbliży się do poziomu wskaźnika z rynku USA wynoszącego ok. 6,1% (ESPICOM, 2014).

Kluczowe dla Spółki jest to, że diagnostyczne urządzenia do obrazowania posiadają ok. 40% udział w światowym rynku wyrobów medycznych (J. Cunningham, B. Dolan, D. Kelly, C. Young, Medical Device Sectoral Overview, Galway City and County Econ. and Industr. Baseline Study, The Whitaker Institute, 14.04.2015).

Eksperci przewidują, że segment medycznych instrumentów utrzyma w najbliższej dekadzie pozycje dominującą w branży, osiągając w skali globalną poziom sprzedaży rzędu 54,5 mld USD, przy czym sam sprzęt elektro-diagnostyczny ma ok. 12,7% udziału w rynku światowym wyrobów medycznych (PRNewswire, 2014).

Dla potencjalnej współpracy przy rozwoju SYSTEMU InfraScan-INFRA oznacza to nie tylko bardzo korzystną perspektywę rynkowa, ale przede wszystkim wejście w orbitę globalnych graczy na rynku specjalistycznych wyrobów medycznych. Oferta rynkowa zaadresowana będzie do aktualnych producentów TESTÓW ALERGICZNYCH, którzy w sowich ofertach NIE POSIADAJĄ ŻADNEGO instrumentu, a tym bardziej rozwiania systemowego, umożliwiającego szybka i obiektywna ocenę wyniku testów, wraz z opcja digitalizacji i późniejszego porównania wyników przy zastosowaniu terapii.

DODATKOWA korzyść dla producentów TESTÓW wynika z faktu, że są to konglomeraty medyczno-farmaceutyczne i wytwarzają także specjalistyczne leki anty-alergiczne, co zwiększy z pewnością ich sprzedaż, z uwagi na wzrost możliwości instrumentalnej (obiektywnej) diagnostyki alergii.

Jacek B. Stępień*

* Dr Jacek Stępień (PhD, Assist. Prof., MBA) – (Chief Scientific Officer - Kierownik Działu B+R), MILTON ESSEX SA - menedżer i naukowiec, autor patentów, ekspert w dziedzinie zastosowania w nieinwazyjnej diagnostyce medycznej metod hybrydowego obrazowania hiperspektralnego opartego o biomarkery termodynamiczne, specjalista w zakresie biofizycznych właściwości struktur tkankowych (badania eksperymentalne prowadzone wspólnie z Prof. J. Zmywaczykiem, Prof. E. Stanowskim, Prof. R. Bogusławską-Walecką) w medycynie i diagnostyce czynnościowej, autor koncepcji biomarkerów opartych o biologiczne procesy termodynamiczne. Opracowana przez Prof. J. Stępnia z Prof. S. Kłosowiczem (WAT), Prof. J. Zmywaczykiem (WAT) i prof. E. Stanowskim (WIM) innowacyjna koncepcja czynnościowej diagnostyki wczesnych stadiów raka sutka (CBC-PAD Combined_Breast_Cancer_Physiological_&_Anatomical_Diagnostic), pozwalająca praktycznie wykorzystać markery termodynamiczne do szybkich testów przesiewowych wykrywających wczesne etapy formowania się struktur towarzyszących transformacji neoplastycznej. Założyciel i pierwszy prezes giełdowej Spółki Braster SA, oraz autor nieinwazyjnego testu do wykrywania raka piersi, wypełniającego interwał pomiędzy kolejnymi mammografiami, zwiększającego przez to jej selektywność i czułość, pozwalając na wykrycie aż do 98-99% przypadków tego nowotworu w grupie kobiet objętych taką skojarzoną procedurą.

Od lat 90-tych XX w. związany jest z międzynarodowym konsultingiem i doradztwem strategicznym m.in. jako ekspert Word Bank/IFC. W swojej karierze zawodowej pracował na kierowniczych stanowiskach dla renomowanych światowych firm doradczych i instytucji finansowych w trakcie globalnych procesów fuzji (m.in. jako szef Business Development w strukturze CEE PricewaterhouseCoopers w czasie łączenia Coopers&Lybrand i PriceWaterhouse, jako szef ds. strategii rynkowej podczas fuzji Grupy Creditanstalt z Bank Austria. Assistant Professor i Visiting Professor). Liczne wystąpienia podczas krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych problematyce zarządzania ryzykiem badań, efektywności kapitału intelektualnego i transferu technologii. Konsultant platform bio-tech i doradca zarządów wielu spółek wysokich technologii, łączący umiejętnie zainteresowania praktyką rynkową i zaawansowaną bioinżynierią. Autor unikalnego na skalę światową instrumentalnego rozwiązania pozwalającego na obiektywizację odczytu wyników skórnych testów alergicznych z bardzo wysoką dokładnością w oparciu o skaning struktur sub-epidermalnych w widmie LWIR (Long-Wave InfraRed). Autor i współautor szeregu innowacyjnych zgłoszeń patentowych krajowych i zagranicznych w obszarze zawansowanych materiałów fotonicznych oraz metod hybrydowego multispektralnego nieinwazyjnego skaningu tkanek z zastosowaniem do obrazowania w medycynie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗