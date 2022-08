Daly: nie jest nawet blisko końca walki Fed z inflacją

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Mary Daly, szefowa Fed w San Francisco rozwiewa nadzieje inwestorów na złagodzenie „jastrzębiej” polityki banku centralnego USA, informuje Bloomberg.

- Mamy za sobą dobry start i jestem zadowolona z tego co osiągnęliśmy do tego momentu, ale inflacja jest zbyt wysoka – powiedziała Daly we wtorek. – Wciąż jesteśmy zdecydowani i całkowicie zgodni co do osiągnięcia stabilności cen, co nie oznacza 9,1 proc. inflacji, ale bardziej około 2 proc., więc mamy przed sobą długą drogę – dodała.