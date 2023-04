Daly z Fed sygnalizuje możliwość pauzy w podwyżkach stóp

- Patrząc w przyszłość, są dobre powody uważać, że polityka powinna być ciaśniejsza aby obniżyć inflację – powiedziała Daly podczas środowego wystąpienia w Salt Lake City. – Sąd jednak równie dobre powody uważać, że gospodarka nadal będzie hamować, także bez dodatkowych zmian polityki – dodała.

Mary Daly fot. David Paul Morris/Bloomberg

Reuters przypomina, że to pierwsze wystąpienie Daly od upadku dwóch banków w USA, co miało według niektórych skutkować ograniczeniem dostępu do kredytu, wspierającym działania antyinflacyjne Fed.

Na posiedzeniu w marcu, pomimo kryzysu bankowego, Fed podwyższył stopy o 25 pkt. bazowych.

- Choć pełny wpływ tego zacieśnienia polityki wciąż dokonuje się w systemie, siła gospodarki i podwyższone odczyty inflacji sugerują, że jest wciąż więcej do zrobienia – powiedziała Daly. – Jak dużo zależy od kilku czynników, którym towarzyszy znacząca niepewność związana z ich ewolucją – dodała.