Dane o inflacji w USA w centrum uwagi na rynku złota

Rekordowa inflacja – czyli de facto spadek wartości papierowego pieniądza – teoretycznie sprzyja wzrostom notowań złota, jako aktywa tradycyjnie chroniącego portfel przed inflacją. Jednak w ostatnich miesiącach ta rola złota została praktycznie całkowicie stłumiona zapowiedziami zacieśniania polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną w postaci taperingu QE (rozpoczętego w poprzednim roku) oraz, obecnie, przygotowywania się do pierwszej podwyżki stóp procentowych w tym cyklu.

fot. Bloomberg

Już w marcu inwestorzy oczekują podwyżki stóp w USA, a to oznacza, że teraz nie milkną spekulacje na temat tego, jak będzie ona duża i na ile podwyżek w tym roku zdecyduje się Fed. Instytucja ta w swoich działaniach kieruje się głównie dwiema zmiennymi: sytuacją na amerykańskim rynku pracy oraz poziomem inflacji w USA. Ta pierwsza jest ostatnio lepsza od oczekiwań, co, w połączeniu z wysoką inflacją, tworzy pole do zacieśniania polityki monetarnej.

Jeśli inflacja okaże się wysoka, to dolar może zyskać na wartości, spychając w dół ceny złota. Niemniej, ten ruch prawdopodobnie nie potrwa długo – ostatnie dni pokazały, że siła amerykańskiego dolara w średnioterminowym ujęciu może już gasnąć, zwłaszcza że również wiele innych banków centralnych na świecie podwyższa stopy procentowe. O ile więc końcówka tygodnia na rynku złota może być nerwowa, to perspektywy na kolejne miesiące rysują się lepiej dla tego kruszcu.