Dane stają się siłą napędzającą biznes

Rozmowa z Alanem Parkerem, dyrektorem Ab Initio Software Corporation w regionach EMEA i APAC

Jakie zmiany w użyciu narzędzi IT zachodzą w firmach, z którymi współpracuje Ab Initio?

Bez wątpienia najważniejszą tendencją jest transformacja cyfrowa biznesu, choć jest to koncept dość szeroki i różnie tłumaczony. Niemniej z wielu statystyk i badań wynika, że około 40 proc. wydatków firm z ich budżetów IT jest przeznaczonych na projekty cyfrowej zmiany. Na ten cel firmy wydają co roku setki miliardów dolarów. Z moich obserwacji wynika, że cyfrowa zmiana to przede wszystkim gruntowna zmiana myślenia odnośnie do tego, jak przedsiębiorstwo ma korzystać z dostępnych mu danych, z narzędzi IT i jakich nowych kompetencji ma wymagać od pracowników, ale też od kontrahentów i partnerów w biznesie. Następstwem radykalnie nowego spojrzenia na rolę technologii w biznesie są sukcesywnie wprowadzane zmiany, a towarzyszy im nastawienie na wyższą efektywność rynkowego działania i poprawę osiąganych wyników.

Które narzędzia IT są tu szczególnie pomocne?

Firmy sięgają po nowe technologie, np. chmurę, systemy analityczne, sztuczną inteligencję, IoT, blockchain, by z ich pomocą lepiej niż dotychczas dostarczać na rynek swoje produkty i usługi. Istotnym celem cyfrowej zmiany jest dążenie do, z jednej strony, dokładniejszego rozpoznania klienta i jego aktualnych potrzeb, a z drugiej — do zapewnienia mu lepszych doświadczeń. I rzeczywiście nowe technologie pozyskiwania i analizowania danych świetnie odpowiadają na tego rodzaju oczekiwania. Do tego stopnia, że uzasadnione jest wskazywanie danych jako nowego paliwa dla wehikułów biznesowych. Umiejętnie pozyskiwane i wykorzystywane dane faktycznie stają się siłą napędzającą biznes.

Czy przypadkiem największego pola do popisu nie mają w tym zakresie giganci rynku nowych technologii?

Owszem, ale przykład działania globalnych firm technologicznych, jak Google czy Facebook, jest nie tylko zachętą dla innych, ale — dla wielu firm — także źródłem obaw. Dlaczego? Bo te ogromne organizacje, korzystając z powszechnej dostępności swoich usług i z gigantycznych zasobów danych, jakimi dysponują, zaczynają wkraczać na nowe dla siebie rynki — oferują usługi finansowe i technologiczne, pośrednictwo w handlu itp. Firmy działające w różnych krajach zaczynają postrzegać te poczynania globalnych gigantów jako zagrożenie dla siebie, ale też jako impuls do wprowadzania takich zmian we swoich modelach biznesowych, by obronić własne pozycje na rynku, a nawet podjąć skuteczną konkurencję.

Czy w takim kontekście rola działów IT w firmie i szefów IT wśród firmowych menedżerów rośnie?

Przede wszystkim zauważalny jest wzrost presji na szefów IT, by podległe im działy nie tylko wspierały biznes, ale podjęły rolę inicjatora transformacji cyfrowej. Przy czym w przedsiębiorstwach nie traktuje się cyfrowej zmiany jako projektu czysto technologicznego. Jest to raczej projekt biznesowy i wcale nie należy do grona łatwych do zrealizowania. Analitycy Mc Kinsey, którzy od lat badają postępy transformacji cyfrowej w biznesie, podkreślają, że już 80 proc. firm podlega temu procesowi, ale jedynie 14 proc. może się pochwalić poprawą wyników.

Podejmowane wysiłki nie od razu przynoszą oczekiwane zwroty z inwestycji. Dlaczego tak się dzieje?

Po części właśnie dlatego, że cyfrowa zmiana to nie tylko kwestia wdrożenia nowych technologii, ale też osiągnięcia przez firmę zwinności (agility), czyli jakości przywództwa w organizacji, strategii, kultury organizacyjnej i pozyskania oraz zaangażowania talentów w ten proces.

Wprawdzie technologie są krytycznym czynnikiem transformacji, ale potrzebna jest też umiejętność wykorzystania kreowanych przez nie możliwości. Z tym jest problem. Firmy choć sięgają po nowe narzędzia IT, to często nie potrafią z ich pomocą uruchomić nowych, bardziej cyfrowych modeli biznesowych, by lepiej niż dotychczas docierać do klienta i lepiej zaspokajać jego potrzeby.

Czy jest to wyłącznie pochodna braku zwinności w posługiwaniu się technologiami?

Brak zwinności wynika z iskrzenia na linii współpracy działu IT z innymi działami, między menedżerami a szefami IT, a tymczasem wzajemne rozumienie się, a następnie dobre współdziałanie urasta do rangi jednego z kluczowych czynników dla powodzenia projektu transformacji cyfrowej. Tradycyjnie dział IT był wyspecjalizowany w dostarczaniu biznesowi dużych, monolitycznych systemów i zapewnianiu ich bezawaryjnego działania. Dziś staje przed większymi wymaganiami. U firm obsługiwanych przez nas w Polsce zauważamy, że nie tylko inne działy, ale i kierownictwo firm oczekuje od działu IT, że pomoże przedsiębiorstwu podnieść efektywność rynkowego działania na konkretnych polach i osiągnąć zwinność — zdolność adaptacji do stale zmieniających się warunków biznesowych i szybkiego reagowania na zachodzące zmiany. W związku z tym działy IT są reformowane. Coraz częściej nie działają jako całość, lecz jako zespół małych, zwinnych grup, które podejmują współpracę z poszczególnymi działami na ściśle określonych odcinkach. Produkcja, magazyn, logistyka przedstawiają działowi IT konkretne oczekiwania i w ścisłej współpracy ze specjalistami delegowanymi przez dział IT usprawniają różne swoje funkcje. Coraz częściej zwracają się o pomoc w optymalizowaniu konkretnych procesów biznesowych do zewnętrznych specjalistów, z pominięciem firmowego działu IT.

Moment zachłyśnięcia się technologią jest już za nami. Firmy przechodząc od pomysłów i prac laboratoryjnych w dziedzinie data science do produkcji, napotykają na codzienne trudności z operacyjnym wdrożeniem. Tymczasem wdrożenie produkcyjne musi działać wydajnie, niezawodnie, pewnie i być audytowalne.

Jakie czynniki są kluczowe w przeprowadzeniu z sukcesem cyfrowej zmiany w firmie?

Skoro należy ją traktować jako projekt biznesowy, to najpierw potrzebna jest klarowna wizja biznesowa. Pułapką jest zbytnia koncentracja na technologiach, bo takie podejście utrudnia obiektywne spojrzenie na rzeczywistość biznesu i zaprojektowanie adekwatnej zmiany. Dobrą podstawą dla zaprojektowania transformacji jest skupienie się na potrzebach klientów i pracowników, co od razu kieruje uwagę ku procesom pozyskiwania danych oraz ich analizowania. Warto na wstępie gruntownie przemyśleć to, jak transformacja cyfrowa wpłynie na relacje z klientami, jak poprawi zdolność firmy do proaktywnego odpowiadania na potrzeby klientów, jak pracownicy powinni angażować się w realizację zmiany, jak pozyskać i utrzymywać w firmie ludzi rozumiejących technologie i potrafiących z ich pomocą uskrzydlać działania biznesowe. Nie sposób przecenić znaczenia dobrej komunikacji wewnątrz firmy. Zrozumienie wizji zmian i roli, jaką w jej urzeczywistnieniu mają do odegrania poszczególne działy i każdy pracownik z osobna, umożliwi uniknięcie pomyłek, które potrafią napsuć dużo krwi, pochłonąć czas i pieniądze. Ważne jest też umiejętne komunikowanie wdrażanych zmian zewnętrznemu otoczeniu, zwłaszcza kontrahentom i klientom.

Jakie plany ma Ab Initio odnośnie do rynku w Polsce?

W czasach, w których kluczowym zasobem biznesu stają się dane, zauważamy — nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach — ogromne potrzeby w zakresie upraszczania użytkowanych systemów. Dostarczana przez nas platforma do przetwarzania danych i zarządzania nimi w skali przedsiębiorstwa jest tu poszukiwaną odpowiedzią. Nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach zbiera dobre referencje. Jest często dla banków, instytucji finansowych czy dużych sieci sprzedaży detalicznej platformą pierwszego wyboru. To jedna z najbardziej zaawansowanych platform do przetwarzania danych i zarządzania nimi w skali przedsiębiorstwa. Jej podstawą jest integracja danych i równoległe ich przetwarzanie. W przedsiębiorstwach, w których systemy IT wykorzystują nasze rozwiązania, niemal natychmiast dochodzi do poprawy ich działania. Polskie firmy są relatywnie ostrożniejsze i bardziej konserwatywne w sięganiu po nowe technologie, np. po rozwiązania chmurowe. Dlatego dostrzegamy szanse na dynamiczny wzrost naszego biznesu na polskim rynku.

