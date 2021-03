Daniel Obajtek wnioskuje do CBA o kompleksową kontrolę jego majątku

O kompleksową kontrolę majątku i ponowne sprawdzenie oświadczeń majątkowych wystąpił we wtorek do CBA prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - poinformował jego pełnomocnik mec. Maciej Zaborowski. Dodał, że Obajtek nie ma nic do ukrycia.

"Pan Daniel Obajtek podjął decyzję, żeby w dniu dzisiejszym złożyć do CBA wniosek o przeprowadzenie kompleksowej kontroli jego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli jego oświadczeń majątkowych, które składał w ubiegłych latach" - powiedział we wtorek mec. Zaborowski dziennikarzom.

Podkreślił, że jest to inicjatywa wyłącznie Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości względem jego osoby i majątku. Daniel Obajtek, fot. Grzegorz Kawecki "Pan Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia. Natomiast do sprawdzania kwestii majątkowych są przewidziane w Polsce odpowiednie służby i tak m.in. służbą jest CBA i w dniu dzisiejszym taki wniosek zostanie do CBA złożony" - powiedział Zaborowski, przed wejściem do siedziby CBA. Adwokat podkreślił, że oświadczenia majątkowe jego klienta były wielokrotnie badane przez różne służby, w tym m.in. przez CBA i prokuraturę za czasów rządów poprzedniej koalicji. "Ta inicjatywa ma tylko i wyłącznie potwierdzić, że pan Daniel Obajtek jest osobą absolutnie czystą oraz która nie ma nic do ukrycia" - zaznaczył mecenas.

