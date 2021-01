DB Schenker zawiesił dostawy do Wielkiej Brytanii

Należąca do Deutsche Bahn firma logistyczna DB Schenker zawiesiła dostawy do Wielkiej Brytanii z powodu dużych problemów spowodowanych przez zwiększoną biurokrację spowodowaną przez brexit.

Spółka ogłosiła, że „została zmuszona do tymczasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń dostaw” do Wielkiej Brytanii. Ujawniła, że tylko ok. 10 proc. towarów, które zlecono jej przewieźć, miało prawidłowo wypełnione formularze celne.