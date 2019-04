De Becker: za włamaniem do smartfona Bezosa stoją Saudyjczycy

To Saudyjczycy są odpowiedzialni za włamanie do smartfona Jeffa Bezosa i przekazanie skradzionych informacji, które miały mu zaszkodzić, tabloidowi, twierdzi Gavin de Becker, wynajęty przez szefa Amazon.com do przeprowadzenia prywatnego dochodzenia.

Hakerzy przekazali National Enquirer zdjęcia i wiadomości tekstowe ze smartfona Bezosa wskazujące, że najbogatszy człowiek na świecie miał romans. Tabloid opublikował je w styczniu. W lutym Bezos oskarżył wydawcę gazety o próbę szantażu polegającego na groźbie publikacji intymnych zdjęć z jego telefonu. De Becker twierdzi, że afera była zemstą władz Arabii Saudyjskiej za nagłaśnianie przez należący do Bezosa dziennik „Washington Post” sprawy zabójstwa w saudyjskim konsulacie w Turcji opozycyjnego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Był on wcześniej jednym z autorów publikujących w...