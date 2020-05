Decathlon i Romet łączą siły

Producent sprzętu sportowego i sieć sklepów sportowych Decathlon oraz polski producent Romet podjęli decyzję o współpracy i wprowadzeniu do sprzedaży w Decathlon wybranych rowerów z oferty Romet. Ich pojawienie się w sklepach Decathlon zapewni miłośnikom dwóch kółek większą dostępność rowerów, stanowiąc wsparcie dla polskiej gospodarki poprzez współpracę z polskim producentem.

– Obecnie obserwujemy ogromne zainteresowanie rowerami przez Polaków – mówi Wojciech Kozłowski, Dyrektor Marketingu Decathlon w Polsce. – Nasze produkty świetnie się sprzedają, a dzięki współpracy z Romet dodatkowo zwiększamy wybór i dostępność rowerów w sklepach Decathlon. W ten sposób realizujemy też naszą misję, jaką jest umożliwienie uprawiania sportu jak największej liczbie osób – dodaje Wojciech Kozłowski.

Marzec i kwiecień były trudnymi miesiącami dla branży rowerowej. Poprzez otwartość na współpracę z polskimi firmami, Decathlon przyczynia się więc do wsparcia lokalnej gospodarki. Romet to polski producent rowerów, należący do jednych z największych w Europie. Już teraz w 24 sklepach Decathlon w całej Polsce, a w najbliższych dniach także na decathlon.pl dostępne będą wybrane modele z segmentu wszystkich grup rowerów marki Romet: MTB, Trekking, Cross, City i kolekcji Junior, które wpisują się w najaktualniejsze trendy rowerowe, wyróżniając się przede wszystkim bardzo dobrą jakością.

Dużą część w całej ofercie Romet stanowią modele MTB, szosa i elektryczne. Wspólnym elementem obu marek jest zaangażowanie miłośników kolarstwa w tworzenie produktów – rowery Decathlon projektowane są we Francji, przy dużym zaangażowaniu sportowców. Z kolei rowery Romet tworzone są przy współpracy zawodników teamu drużyny kolarskiej Romet Factory Team, wyróżniającej się wśród teamów w Polsce i Europie: to 101 doświadczonych kolarzy, aktywnie biorących udział w budowaniu kolekcji oraz testowaniu wprowadzanych nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

W tej nowo nawiązanej współpracy kluczowe jest także bezpieczeństwo zakupu roweru w związku z epidemią koronawirusa. – We współpracy z Decathlon ważne jest dla nas zarówno dotarcie do klienta detalicznego, jak i jakość oraz bezpieczeństwo obsługi, a także możliwość przetestowania roweru przed zakupem – mówi Grzegorz Grzyb, Wiceprezes Zarządu Arkus & Romet Group. – Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, jak wielu klientów przed sfinalizowaniem transakcji chce wypróbować sprzęt i skonsultować się ze specjalistą – dodaje Grzegorz Grzyb.

Współpraca zaplanowana jest na maj i czerwiec, choć niewykluczone jest jej przedłużenie.

