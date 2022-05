Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po tym jak w czwartek Bank Anglii (BoE)podwyższył swoją referencyjną stopę procentową doszło do zdynamizowania spadku rentowności obligacji emitowanych przez państwa wchodzące do strefy euro, donosi Reuters.

Angielskie władze monetarne podwyższyły benchmarkową stawkę do poziomu 1 proc., co jest najwyższą wartością od 2009 r. Tymczasem Europejski Bank Centralny nadal wstrzymuje się z rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, co wpływa na atrakcyjność papierów dłużnych i wspólną walutę.