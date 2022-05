Decyzja Fed w centrum uwagi na rynku złota

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Bieżący tydzień na rynku złota rozpoczął się od wyraźnego spadkowego akcentu. Cena tego kruszcu w poniedziałek zniżkowała do okolic 1860 USD za uncję, a w kolejnych dniach nie oddala się istotnie od tego poziomu. W zasadzie od wczoraj ceny złota konsolidują w rejonie 1860-1870 USD za uncję, aczkolwiek może być to cisza przed burzą – na rynku tego kruszcu trwa bowiem nerwowe wyczekiwanie na dzisiejsze komunikaty ze strony Rezerwy Federalnej.

Oczekiwania na dzisiejszą decyzję Fed ws. stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zdominowały ostatnie dni na rynku złota i w ogromnym stopniu wpływały na ceny tego kruszcu. Oczekiwana jest podwyżka stóp procentowych w USA o pół punktu procentowego – a to w ostatnim czasie przełożyło się na siłę amerykańskiego dolara i jego presję na spadek cen złota. Tak jastrzębie podejście Fed jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia – mimo że instytucja ta zapowiadała zacieśnianie polityki monetarnej, to dopiero ostry wzrost odczytów inflacji sprawił, że Fed przedstawił plany bardziej zdecydowanych działań, mających na celu walkę z inflacją.