Największy na świecie producent maszyn rolniczych zwiększył swoje prognozy sprzedaży na cały rok pomimo „niepewnego” rynku z powodu pandemii koronawirusa. Dochód netto za rok podatkowy ma wynieść 2,25 mld USD.

Koncern z Moline w stanie Illinois pierwotnie przewidywał zysk poziomie od 1,6 mld USD do 2 mld USD. Akcje wzrosły o 4,5 proc. przed rozpoczęciem giełdowego notowania.

Deere powiększył prognozy dla wszystkich segmentów swojej działalności. W segmencie rolnictwa firma przewiduje roczny spadek sprzedaży o 10 proc., co oznacza poprawę w stosunku do 15 proc. szacowanych w maju. Szacowany spadek sprzedaży maszyn budowlano-leśnych zmniejszył się do 25 proc. w odniesieniu do 30-40 proc. prognozowanych trzy miesiące temu.

Akcje firmy wzrosły w tym roku o 10 proc., ponieważ popyt na maszyny rolnicze pozostaje odporny na pandemię koronawirusa i niepewność co do stosunków handlowych między USA a Chinami.