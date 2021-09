Deficyt budżetowy USA w sierpniu niższy o 15 proc.

Deficyt budżetowy USA wyniósł w sierpniu 171 mld USD i był o 29 mld USD niższy niż rok wcześniej, informuje Reuters.

Wpływy budżetowe wzrosły w sierpniu o 20 proc. w ujęciu rocznym do 268 mld USD. Deficyt w sierpniu okazał się o 2 mld USD niższy niż średnia prognoz rynkowych zebranych przez Reutersa. Departament Skarbu zasygnalizował, że wielkość sierpniowego deficytu nie będzie miała wpływu na szacowany moment wyczerpania limitu zadłużenia USA. W ubiegłym tygodniu sekretarz skarbu Janet Yellen wezwała Kongres do zawieszenia limitu zadłużenia ostrzegając, że zostanie on wyczerpany w pewnym momencie w październiku.