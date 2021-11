Delhivery planuje wycenę na poziomie ponad 5,5 mld USD dzięki IPO

Według nieoficjalnych informacji Delhivery stara się o wycenę przekraczającą 5,5 mld USD. Wspierana przez SoftBank firma złożyła wniosek o pozwolenie na pierwszą ofertę publiczną (IPO) w Indiach o wartości do 997,33 mln USD.

IPO Delhivery ma składać się ze świeżej emisji akcji o wartości 670 mln USD i oferty sprzedaży akcji o wartości niespełna 330 mln USD. Dzięki pierwszej ofercie publicznej wycena firmy może wzrosnąć do ponad 5,5 mld USD.

Delhivery, który jest dostawcą usług logistycznych dla Amazon.com, konkuruje z jednostką DHL Blue Dart Express i DTDC India w sektorze, którego bezpośrednie wydatki w 2020 roku wyniosły 216 mld USD. Szacuje się, że do 2026 roku mogą one wzrosnąć nawet do 365 mld USD rocznie.