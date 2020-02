Delikatne wzrosty cen srebra

W ostatnich dniach sytuacja na rynku złota dostarczała inwestorom wiele emocji. Wraz z cenami żółtego kruszcu, na początku lutego spadały także notowania srebra. Cena tego metalu wczoraj zniżkowała do okolic 17,50 USD za uncję, czyli najniższych poziomów od około tygodnia.

Obecnie notowania srebra powróciły do zwyżek, co również jest analogią do sytuacji na rynku złota. Duże powiązanie notowań obu kruszców powinno utrzymać się także w kolejnych dniach.



Póki co odbicie w górę notowań złota i srebra jest relatywnie niewielkie w porównaniu do skali wcześniejszych zniżek, jednak w średnio- i długoterminowej perspektywie notowania tych metali mają szansę na dalsze wzrosty, zwłaszcza jeśli utrzymają się obawy o spowolnienie gospodarcze w Chinach i na świecie.