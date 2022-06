Deloitte: co drugi polski pracownik w ciągu pół roku chce zmienić pracę

Co drugi badany polski pracownik planuje zmienić pracę w ciągu pół roku, a 93 proc. respondentów jako powód wskazało rozwój zawodowy - podała w poniedziałek firma doradcza Deloitte.

Firma poinformowała o wynikach przeprowadzonego badania "Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?", które dotyczyło postrzegania miejsca pracy przez pracowników w Polsce. Wynika z niego, że co drugi badany planuje w ciągu pół roku zmienić pracę. Według autorów raportu pandemia "znacząco" wpłynęła na rynek pracy, a zmiany są "nieuniknione".