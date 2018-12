Deloitte: tylko dla 23 proc. firm celem inwestycji w transformację cyfrową jest wzrost innowacyjności

Dla połowy ankietowanych firm głównym celem inwestycji w transformację cyfrową jest usprawnienie dotychczas stosowanych rozwiązań. Na zwiększenie innowacyjności wskazuje tylko 23 proc. przedsiębiorstw - wynika z badania dot. Przemysłu 4.0 firmy doradczej Deloitte.

Jak wskazano we wtorkowym komunikacie, niemal wszyscy respondenci (94 proc.) deklarują, że transformacja cyfrowa jest strategicznym priorytetem dla ich przedsiębiorstwa. "Jednak tylko 68 proc. uważa, że technologie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania rentowności ich organizacji" - czytamy.

Globalne badanie „Paradoks Przemysłu 4.0. Pokonywanie przeciwności na drodze przekształceń cyfrowych” firma Deloitte przeprowadziła wśród 361 przedstawicieli kadry kierowniczej z jedenastu krajów obu Ameryk, Azji i Europy.

Mimo że transformacja cyfrowa przynosi oszczędność czasu i kosztów, to liderzy nie przekładają ich na wyższe zyski przedsiębiorstw - wskazano. Ankietowani przyznają, że choć więcej inwestują w technologie, to mniejsze środki przeznaczą na badania i rozwój.

Według autorów raportu wprowadzane w firmach usprawnienia technologiczne mają na celu "raczej zabezpieczenie działalności i utrzymanie obecnej pozycji", niż rozwój nowych modeli biznesowych i produktów.

Niektórzy liderzy, jak wynika z badania, mogą mieć trudności z nadążaniem za szybkim tempem przemian technologicznych. Jako jeden z powodów wskazali "niedobór odpowiednio przygotowanej kadry" – aż 35 proc. badanych menedżerów na pytanie o najważniejsze wyzwania organizacyjne, wskazała znalezienie, szkolenie i zatrzymanie w firmie odpowiednich fachowców.

"Przemysł 4.0 to wciąż stosunkowo nowy temat dla naszego rynku. Widzimy, że firmy w Polsce myślą w tym kontekście bardziej o zwiększeniu efektywności, niż o innowacjach sensu stricto" - oceniła, cytowana we wtorkowym komunikacie, Irena Pichola z Deloitte.

Według niej można przyjąć, że nadal znajdujemy się w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej, czyli czerpiemy korzyści z automatyzacji i komputeryzacji.

Z analizy ekspertów Deloitte wynika, że tym co najczęściej napędza firmy (50 proc.) do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych technologii, jest szybsze osiąganie obecnych celów, czyli usprawnienie dotychczasowych procesów. Zwiększenie innowacyjności organizacji jest celem jedynie dla 23 proc. biorących udział w badaniu. "Zaawansowane technologie są więc przede wszystkim stosowane do podniesienia produktywności, a więc nie wykorzystują w pełni ich możliwości. Takie działanie ma sens w fazie testowej, kiedy firma zakłada budowanie fundamentów pod transformację cyfrową oraz przygotowuje i szkoli kadrę. Przychodzi jednak moment, kiedy trzeba wyjść poza myślenie krótkoterminowe i spojrzeć szerzej na możliwości wykorzystania zachodzących zmian, by nie stracić swojej przewagi konkurencyjnej" - oceniono.