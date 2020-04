Design Thinking: przykłady w zarządzaniu projektami

Kreatywność i innowacyjność to fundamenty współczesnego biznesu. Jednocześnie wplecenie ich w skuteczne zarządzanie projektami może rodzić pewne trudności. Idealnym rozwiązaniem może stać się wykorzystanie design thinking.

Myślenie poza schematami jest jedną z najczęściej poszukiwanych przez rekruterów cech wśród kandydatów. Niestety czasami praca, która miała dawać nieograniczone możliwości i nie zamykać się w wąskich, radykalnie skategoryzowanych ramach, po prostu rozczarowuje. Okazuje się, że procedury duszą kreatywność, a skrupulatne trzymanie się punktów planu i wytycznych nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł. Koniec końców przekłada się to nie tylko na frustrację, ale również poważnie wpływa na los konkretnego projektu albo nawet całej organizacji. Cierpi na tym również innowacyjność: w środowisku, w którym nie stawia się na różnorodność i możliwość swobodnego rozwoju, bardzo trudno o przełomowe osiągnięcia. Zarządzanie projektami to niezwykle trudna sztuka, powinno jednak skupiać się na wydobywaniu z pracowników pełni ich potencjału. Odpowiedzią na te potrzeby jest design thinking. Przykłady jego wykorzystania w tym aspekcie przekonują, że to właściwy sposób podejścia do kwestii organizacyjnych. Jednocześnie trzeba jednak wiedzieć, jak skutecznie wprowadzić go do firmy.

Zarządzanie projektami i design thinking

Nikogo nie trzeba już przekonywać do tego, że skuteczne zarządzanie projektami ma olbrzymi wpływ na rozwój współczesnego biznesu. Oczywiście istnieje także wiele metodologii, pozwalających na jak najbardziej efektywną realizację przyjętych założeń. Częstym problemem jest jednak właściwie dobranie koncepcji do dwóch odgrywających najważniejszą rolę czynników, a więc z jednej strony charakterystyki samego projektu, z drugiej – zespołu odpowiedzialnego za jego realizację. Koniec końców wciąż często spotykamy się z sytuacjami, w których zbyt sztywne ramy doprowadzają do spadku kreatywności i wzrostu frustracji. Tymczasem to właśnie nieszablonowe myślenie jest największą wartością, którą powinniśmy w sposób szczególny pielęgnować. Design thinking jest przykładem podejścia do zarządzania projektami, które umożliwia osiągniecie sukcesu w tych dwóch najbardziej kryzysogennych materiach: z jednej strony pozwala na znalezienie rozwiązań, które pozwalają wznieść się na wyższy poziom, z drugiej – umożliwiają każdemu członkowi zespołu na samorealizację i wykorzystywanie pełni swojego potencjału.

Design thinking: przykłady są wokół nas

Wciąż nie brakuje osób, które do metodologii powiązanych z design thinking pochodzą z pewnym lekceważeniem, łącząc ten sposób zarządzania projektami z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, wykorzystującymi równie niekonwencjonalne i nieformalne środki. Jak pokazuje badanie przygotowane przez The Design Management Institute w 2016 roku, jest zupełnie inaczej. Organizacje opierające się na ideałach design thinking rozwijają się zdecydowanie lepiej od tych, które nie zauważają potrzeby stawiania na kreatywność i skupione wokół niej modele zarządzania. Według zebranych danych 16 „design-centrycznych” spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie wykazywało w 2015 roku stopę zwrotu wynoszącą 211% w stosunku do indeksu S&P 500 w analogicznym okresie, a ich przewaga z każdym rokiem rośnie. Jakie podmioty stosują w codziennej działalności design thinking? Przykłady najlepiej przemawiają do wyobraźni. Są to m.in.:

Apple

Coca-Cola

Ford

IMB

Nike

Procter & Gamble

SAP

Starbucks

Walt Disney

Whirlpool

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że bez design thinking nie byłoby iPhone’a i iPada, funkcjonalność otaczających nas przedmiotów byłaby zdecydowanie niższa, życie samo w sobie byłoby zdecydowanie mniej kolorowe, a nasze kubki smakowe byłyby… mniej rozpieszczone. Nie oznacza to oczywiście, że design thinking jest zarezerwowany wyłącznie dla największych rynkowych graczy. Z jego potencjału może korzystać każdy podmiot. To najlepszy sposób na zapewnienie odpowiedniej ścieżki rozwoju i odkrycie nowych możliwości.

Wiedza i narzędzia

Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w design thinking, trzeba jednak jeszcze lepiej przygotować się na zmiany. Wyzwolenie pełni kreatywności zespołu, a jednocześnie zapewnienie sprawnego zarządzania projektami nie jest możliwe bez odpowiedniej wiedzy, narzędzi i umiejętności odpowiedniego korzystania z rozwiązań, jakie oferuje nam współczesna technologia. Znakomitym sposobem na rozwinięcie kompetencji w tym zakresie jest bezpośrednie zetknięcie się z doświadczeniami osób, które przekuły nieszablonowe myślenie w długofalową strategię zarządzania projektami. Warto wziąć udział w "V Project Management Forum", na której praktycy i teoretycy design thinking podzielą się sprawdzonymi sposobami na wykorzystanie potencjału drzemiącego w posiadanych zasobach.

Złote zasady

Aby skutecznie wdrożyć metody design thinking w zarządzaniu projektami, warto przede wszystkim poznać podstawowe zasady rządzące tym podejściem do tworzenia unikatowych rozwiązań. Działania w tym zakresie są z pewnością jedną z najbardziej wymagających metod pod względem organizacyjnym, jednocześnie jednak przekłada się to również na jakoś osiąganych rezultatów:

Empatyczne podejście (empathise) – punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu projektami metodą design thinking jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań potencjalnego odbiorcy. Od przygotowania do tego procesu w znacznej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia. Na szczęście nowoczesna technologia i nauka dają nam mnóstwo narzędzi, które pozwolą na ich właściwe określenie.

– punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu projektami metodą design thinking jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań potencjalnego odbiorcy. Od przygotowania do tego procesu w znacznej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia. Na szczęście nowoczesna technologia i nauka dają nam mnóstwo narzędzi, które pozwolą na ich właściwe określenie. Zdefiniowanie problemu (define) – analiza potrzeb to dopiero pierwszy krok. Kluczowe znaczenie dla całego procesu ma przede wszystkim ich właściwe opisanie i dostrzeżenie perspektyw, które dają. Pozwala to na stworzenie zespołu założeń, które zostaną w następnych etapach przekute w realne rozwiązania.

– analiza potrzeb to dopiero pierwszy krok. Kluczowe znaczenie dla całego procesu ma przede wszystkim ich właściwe opisanie i dostrzeżenie perspektyw, które dają. Pozwala to na stworzenie zespołu założeń, które zostaną w następnych etapach przekute w realne rozwiązania. Stworzenie pomysłu (ideate) – potrzeby muszą znaleźć przełożenie na pomysły, które zostaną wcielone w życie. Decydującą rolę odgrywa zespół, który powinien wyzwolić pełnię swojej kreatywności. Właściwe zarządzanie projektami metodą design thinking powinno stawiać na czynnik ludzki w każdym aspekcie, także tym dotyczącym organizacji pracy wewnątrz organizacji oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Managerowie muszą więc zyskać dostęp do narzędzi pozwalających na wygenerowanie jak największego potencjału i pełne zaangażowanie pracowników w projekt.

– potrzeby muszą znaleźć przełożenie na pomysły, które zostaną wcielone w życie. Decydującą rolę odgrywa zespół, który powinien wyzwolić pełnię swojej kreatywności. Właściwe zarządzanie projektami metodą design thinking powinno stawiać na czynnik ludzki w każdym aspekcie, także tym dotyczącym organizacji pracy wewnątrz organizacji oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Managerowie muszą więc zyskać dostęp do narzędzi pozwalających na wygenerowanie jak największego potencjału i pełne zaangażowanie pracowników w projekt. Prototypowanie (prototype) – rezultatem poprzednich kroków jest stworzenie prototypu, który pozwala poddać ewaluacji dotychczasowe działania, dostrzec błędy i wprowadzić zmiany przyczyniające się do uzyskania satysfakcjonujących efektów końcowych. Każdy etap powinien być przy tym trwale powiązany z punktem pierwszym, czyli empatią, pozwalającą oceniać efekty pracy z perspektywy docelowego użytkownika.

– rezultatem poprzednich kroków jest stworzenie prototypu, który pozwala poddać ewaluacji dotychczasowe działania, dostrzec błędy i wprowadzić zmiany przyczyniające się do uzyskania satysfakcjonujących efektów końcowych. Każdy etap powinien być przy tym trwale powiązany z punktem pierwszym, czyli empatią, pozwalającą oceniać efekty pracy z perspektywy docelowego użytkownika. Testowanie (test) – cykl życia projektu zamyka testowanie gotowego produktu. Nie jest to jednak krok jednoznaczny z zakończeniem prac. W przypadku niesatysfakcjonującego rezultatu w trakcie testów w grupie docelowej konieczna będzie zmiana założeń i ponowne przejście przez kolejne procedury.

Użytkownik w centrum doświadczeń

Podstawową przewagę design thinking nad innymi metodami zarządzania projektami jest postawienie docelowego użytkownika w centrum zainteresowania zespołu. Znajduje to także odzwierciedlenie w słowach Tony’ego Mayo, profesora Harvard Business School, który stwierdził: „Design thinking to kreatywne, systemowe podejście do rozwiązywania problemów, stawiające użytkownika w samym sercu doświadczeń”. To dzięki temu udaje się tworzyć produkty, które błyskawicznie zaskarbiają sobie sympatię konsumentów. Powiązanie tego czynnika z innymi sektorami działalności marki pozwala na stworzenie długofalowej relacji, przekładającej się w wymierny sposób na satysfakcję klienta i osiągane rezultaty biznesowe.

Autor: Paweł Łaniewski