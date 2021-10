Deutsche Bank ma szansę na duże pieniądze z długu Lehman Brothers

Werdykt sądu w Londynie w środę oznacza, że Deutsche Bank może dostać duże pieniądze należne posiadaczom papierów dłużnych upadłego w 2008 roku banku Lehman Brothers, które jeszcze kilka lat temu nie miały prawie żadnej wartości.

Sąd apelacyjny w Londynie ogłosił w środę, że właściciele papierów ECAPS wyemitowanych przez jedną z europejskich spółek zależnych Lehman Brothers mają być spłaceni zanim zaspokojone zostaną inne roszczenia. Od wyroku przysługuje jeszcze odwołanie do brytyjskiego sądu najwyższego.

Deutsche Bank jest największym posiadaczem papierów ECAPS. Wśród pozostałych jest m.in. bank inwetycyjny Barclays. Jeśli dojdzie do wypłaty, jej wysokość będzie zależała od wielu czynników. Jest jednak możliwe, że posiadacze ECAPS mogą liczyć nawet na 500 mln GBP. Pięć lat temu ECAPS handlowane były za mikroskopijne kwoty.

Środowy wyrok jest o tyle ważny, że w poprzednim rozstrzygnięciu sąd uznał iż właścicielom ECAPS przysługuje wypłata dopiero po spłaceniu wyższej rangi wierzycieli. Do tego do podziału miało im przypaść tylko 13,7 proc. tego, co pozostanie.