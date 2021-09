Nowy szef rady nadzorczej Deutsche Banku może pochodzić spoza spółki, bo topowi kandydaci z jej szeregów nie są chętni do zajęcia tego stanowiska.

Komitet nominacyjny skontaktował się z kandydatami z listy sporządzonej przy pomocy firmy headhunterskiej Egon Zehnder International, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. Znalazły się na niej osoby spoza Niemiec, choć mówiące po niemiecku, twierdzą informatorzy agencji.

fot. Bloomberg

Poszukiwania kandydatów na szerszą skalę miały ruszyć kiedy dwaj członkowie rady nadzorczej: prezes Deutsche Boerse Theodor Weimer i Norbert Winkeljohann, szef rady nadzorczej koncernu Bayer zasygnalizowali brak zainteresowania rolą szefa rady nadzorczej największego banku Niemiec.

Według informatorów Bloomberga, uzgodnienie kandydatury nowego szefa rady nadzorczej ma nastąpić do końca listopada. Na formalną nominację trzeba będzie jednak zaczekać do wiosny przyszłego roku, kiedy Deutsche Bank wysyła zaproszenia do akcjonariuszy na doroczne walne zgromadzenie.