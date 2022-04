Deutsche Bank prognozuje głęboką recesję w USA

Ekonomiści Deutsche Banku prognozują, że Fed zdecyduje się na najbardziej agresywne zacieśnianie polityki monetarnej w USA od lat 80. XX wieku, czego skutkiem ubocznym będzie głęboka recesja amerykańskiej gospodarki w przyszłym roku, informuje Bloomberg.

- Zakładamy konserwatywnie, że wzrost stopy funduszy Fed do zakresu 5-6 proc. będzie wystarczający, aby tym razem osiągnąć zamierzony cel – głosi raport Deutsche Banku opublikowany we wtorek. – Będzie to możliwe, bo procesowi zacieśniania monetarnego będzie towarzyszyła redukcja bilansu Fed, która według naszego zespołu ekonomistów zajmujących się USA będzie ekwiwalentem kilku dodatkowych podwyżek stóp o 25 pkt. bazowych – dodaje.

Ekonomiści Deutsche Banku oczekują, że działania Fed spowodują skutki finansowe, które „pchną gospodarkę w znaczącą recesję pod koniec następnego roku”. Prognozują, że doprowadzi ona do wzrostu bezrobocia o „kilka punktów procentowych”. fot. Bloomberg Bloomberg przypomina, że Deutsche Bank jest większym pesymistą w ocenie przyszłości amerykańskiej gospodarki niż inne duże instytucje finansowe. Jako pierwszy w reakcji na rozpoczęcie podwyżek stóp przez Fed prognozował recesję amerykańskiej gospodarki. Goldman Sachs szacuje jej prawdopodobieństwo na 35 proc. w okresie następnych dwóch lat. Model Bloomberg Economics pokazuje, że wynosi ono 44 proc. w okresie kończącym się w styczniu 2024 roku. Ekonomiści Deutsche Banku zakładają przede wszystkim, że podwyższenie przez Fed głównej stopy do neutralnej wartości, czyli takiej, która nie skutkuje ani przyspieszeniem, ani spowolnieniem wzrostu, szacowanej przez Fed na ok. 2,5 proc., nie przyniesie efektu w postaci spadku inflacji. Deutsche Bank uważa, że neutralna stopa to ok. 5 proc. i spodziewa się wzrostu rentowności obligacji 10-letnich USD do 4,5-5,0 proc. - Będziemy mieli dużą recesję, ale mocno wierzymy, że im wcześniej i bardziej agresywnie Fed będzie działał, tym mniejsze będą długoterminowe szkody dla gospodarki – głosi raport Deutsche Banku.