Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można regulować PIT, CIT, VAT oraz należności niepodatkowe np. opłatę skarbową - podaje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

W "DGP" czytamy, że "lada dzień ma ruszyć kampania informacyjna Ministerstwa Finansów promująca nowe rozwiązanie". "Indywidualne konto będzie przypisane do każdego podatnika (jeżeli pełni on też rolę płatnika, to będzie korzystał z tego samego rachunku). To w skarbówce nowe, rewolucyjne rozwiązanie, ale podobne funkcjonuje już przy opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i tu dobrze się sprawdziło" - wyjaśniono w artykule.



Jak zaznaczono, "teraz przyszedł czas uproszczenia w rozliczeniach z fiskusem", które wprowadza ustawa z "4 lipca br. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w tym ordynacji podatkowej, która czeka na podpis prezydenta". Dodano, że "nowe rozwiązanie zapisane zostało właśnie w ordynacji podatkowej (dodawany art.61b)".



"DGP" wyjaśnia, iż "dziś jest tak, że każdy z 400 urzędów skarbowych posiada swoje własne rachunki bankowe, przy czym każdy z nich dysponuje kilkoma numerami kont, które są dedykowane do wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC". "W praktyce oznacza to, że zmiana adresu zamieszkania lub siedziby podatnika wiąże się również z modyfikacją numerów kont, na które musi on wpłacać swoje podatki" - czytamy. Jak dodano, "po zmianach ten problem zniknie, a rozliczenie z fiskusem zostanie znacznie uproszczone".



"Od 1 stycznia 2020 r. podatnikom oraz płatnikom zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy. Na razie za jego pomocą będzie można wpłacać należności z tytułu PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa (np. opłaty skarbowe). Docelowo na indywidualne rachunki będzie można wpłacać wszystkie należności na rzecz skarbówki (niewykluczone, że już od 2021 r.)" - podaje dziennik.