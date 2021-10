Dimon: „niewypłacalność” USA byłaby potencjalną katastrofą

James Dimon, szef banku JPMorgan Chase ostrzegł, że ewentualna „niewypłacalność” Stanów Zjednoczonych, w związku z przekroczeniem limitu zadłużenia, mogłaby być potencjalną katastrofą dla całego świat.

Kierujący największym amerykańskim pożyczkodawcą poinformował, że w banku opracowywane są już scenariusze dotyczące tego, jak potencjalna niewypłacalność kredytowa USA wpłynie na rynki repo i pieniężne, umowy z klientami, współczynniki kapitałowe i reakcje agencji ratingowych.

Ziszczenie takiej niewypłacalności byłoby potencjalną katastrofą. To już trzeci raz kiedy musimy przygotować się na takie wydarzenie. Politycy powinni dojść do pełnego porozumienia w sprawie limitu, ponadpartyjnego, by pozbyć się tego pułapu. Inna sprawa to to, że nie powinniśmy się do niego nawet zbliżyć – powiedział Dimon.

Zdaniem Janet Yellen, sekretarz skarbu USA, do 18 października państwo może wyczerpać nawet środki nadzwyczajne, do obsługi długu narodowego. By tego uniknąć przedstawiciele Demokratów w Kongresie dążą do znalezienia sposobu na podniesienie rządowego limitu zadłużenia na poziomie 24,8 bln USD.

Już dwukrotnie Stany Zjednoczone stawały w ostatnich latach przed widmem „bankructwa” a kwestia pułapu zadłużenia stała się stałym elementem polityki amerykańskiej co wynika z mocnej polaryzacji na scenie politycznej. Wcześniej do ostrych konfliktów w tej kwestii i długotrwałych negocjacji dochodziło w latach 2011 i 2017.