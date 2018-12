Diners Club nawiązał współpracę z BPS

Diners Club będzie wydawał karty klientom banków spółdzielczych z grupy. Na przyszły rok zapowiada m.in. nowy serwis internetowy, tokenizację i karty denominowane w euro.

Wydawca kart nawiązał współpracę z Grupą BPS, do której należy blisko 350 banków spółdzielczych.

Zobacz więcej Paweł Pomianowski, prezes Diners Club Polska Marek Wiśniewski

- Zrzeszone podmioty będą teraz samodzielne podejmowały decyzje, co do współpracy i zakresu oferowania naszych kart, banki już od paru miesięcy pytają o nasze produkty – mówi Paweł Pomianowski, prezes Diners Club Polska.

Pierwsza karta z logo Diners Club i BPS zostanie wydana na początku 2019 r. Cały proces wydawnictwa i obsługi weźmie na siebie Diners Club, co oznacza, że banki spółdzielcze nie będą musiały ponosić kosztów wdrożeniowych. Klienci będą mieli do dyspozycji pełen zakres produktów oferowanych przez wydawcę. Jest to siedem różnych kart skierowanych do osób prywatnych i przedsiębiorców. Ich posiadacze będą mogli korzystać ze wszystkich aktualnych promocji, m.in. obniżonego oprocentowania kredytu (6 proc.) i niższej prowizji za wypłatę z bankomatów (4 proc.).



Bankowość spółdzielcza nie jest jedynym obszarem, w którym Diners Club Polska poszukuje nowych partnerów. Prowadzi rozmowy z bankami komercyjnymi i agentami rozliczeniowymi. Na przyszły rok wydawca szykuje garść nowości. Najpierw odda do dyspozycji klientów gruntownie przebudowany serwis internetowy, który pozwoli zarządzać kartami także na smartfonie. Spółka prowadzi prace nad tokenizacją oraz planuje wprowadzić do oferty karty denominowane w euro. Firma usprawni także proces wydawania kart.

- W przyszłym roku zaczniemy wysyłać karty razem z umową do podpisu. Klient tuż po weryfikacji tożsamości i podpisaniu umowy będzie mógł aktywować kartę i korzystać z niej – nie będzie czekać na kolejną przesyłkę. Trwają już finalne przygotowania do uruchomienia takiego procesu– mówi Paweł Pomianowski.

Karty Diners Club akceptowane są obecnie w około 80 proc. terminali POS w Polsce. Trwają prace nad rozszerzeniem sieci o kolejne punkty. Plany zakładają m.in. wejście w obszar Smart City (zakup biletów komunikacji miejskiej) i tzw. vendingu.