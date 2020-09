Dla hakera nadchodzą ciężkie czasy

Na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie powstaje nowatorski kierunek: Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Czy jego absolwenci popsują szyki włamywaczom, którzy zamiast z wytrychów i łomów korzystają z laptopów?

Zobacz więcej Cyberataki, deficyt kadry, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, zarządzanie ryzykiem — to tylko niektóre hasła, które będą dominowały na nowych studiach oferowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. [FOT. ARC]

Pamiętacie czasy, gdy firmowi informatycy tłoczyli się jak sardynki w pokoju wielkości schowka na szczotki? Teraz dział IT liczy nie pięć, ale 25 osób i ma do dyspozycji kilka dużych pomieszczeń. W jednym jest serwerownia, w innym help desk, w jeszcze innym rupieciarnia pełna zużytych komputerów, drukarek i kabli. Nie sposób natomiast znaleźć pomieszczenia oznaczonego jako IT security. Najwidoczniej zarząd zakłada, że każdy informatyk w ramach swojej specjalności będzie dbał o cyfrowe bezpieczeństwo spółki. Dlaczego takie podejście jest szkodliwe?

Średnio co 4 sekundy dochodzi do ataku hakerskiego. Jego ofiarami padają zarówno rządy, wielkie korporacje, jak i zwykli ludzie. Z roku na rok zagrożenie rośnie, bo przybywa informacji przesyłanych i przechowywanych w sieci. Według analiz Grant Thorntona już prawie 30 proc. firm doświadczyło wycieku lub kradzieży danych wewnętrznych. Tymczasem w polskich przedsiębiorstwach przeważa optymizm, bo aż 70 proc. badanych jest zadowolonych ze swojego przygotowania na tego rodzaju incydenty. Złudne poczucie bezpieczeństwa wynika często z braku kompetencji cyfrowych (i odpowiedniej edukacji), zarówno w społeczeństwie, jak i biznesie.

– Postęp technologiczny nie sprawił, że jesteśmy mniej naiwni. W cyfrowym świecie łatwiej okradać firmy, pracowników i konsumentów. Cyberprzestępcy żerują na niewiedzy zwykłych Kowalskich, ale również tych spośród nas, którzy w biznesie i administracji publicznej pełnią funkcje zarządcze – tłumaczy dr Sergiusz Prokurat, ekonomista i autor książki „Praca 2.0”.

Dla menedżerów i prawników

Próbą zapełnienia luki kompetencyjnej jest powołanie na Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie nowego kierunku: Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Podyplomowe studia mają traktować cyberbezpieczeństwo interdyscyplinanie. Skupią się na aspektach technologicznych i prawnych, ale też psychologicznych i społecznych. W ciągu 224 godzin zajęć zaplanowano wykłady i zajęcia warsztatowe – duży nacisk położono na praktykę i studia przypadków (case study). Nie ma obawy, że nauka powędruje w kierunku abstrakcyjnej, oderwanej od rynku teorii, bo wśród wykładowców znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży high-tech – są to przedstawiciele partnerów studiów, najbardziej uznanych firm w branży: Huawei, Commvault, kancelarii prawnej Maruta Wachta oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

– Praktycy praktykom, tak w jednym zdaniu można zawrzeć ideę tych studiów. W założeniu są skierowane do prawników, którzy w swojej praktyce coraz częściej stykają się z tymi zagadnieniami oraz do menedżerów, bo waga bezpieczeństwa cyfrowego w firmie rośnie – mówi Roman Bieda, radca prawny i kierownik merytoryczny nowego kierunku.

Czy Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na ALK spotka się z zainteresowaniem biznesu? Roman Bieda nie ma wątpliwości. Przyznaje, że część instytucji cechuje się beztroską, ale z drugiej strony wśród decydentów rośnie świadomość czyhających w sieci zagrożeń. I po prostu nie chcą przegrać cyfrowego wyścigu zbrojeń z przestępcami.

– Pomysł na powstanie takiego kierunku zrodził się z moich rozmów ze studentami, m.in. na kierunkach związanych z ochroną danych osobowych czy prawem nowych technologii. Chcieli zgłębiać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem – opowiada Roman Bieda.

Sojusz biznesu z nauką

Według specjalistów z każdym rokiem edukacja w dziedzinie IT security będzie zyskiwała znaczenie. Powód? Ciemną stroną digitalizacji jest to, że w sieci przybywa zagrożeń. O profesjonalizacji cyberprzestępców świadczy zaś nie tylko coraz większa liczba incydentów, ale także ich złożoność i różnorodność.

– Sektor prywatny powinien stosować, więcej – tworzyć rozwiązania odpierające coraz to nowe typy ataków, wykorzystujące najnowsze technologie: uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Chodzi zarówno o narzędzia cyfrowe, jak i procedury. Ale do tego potrzebna jest wiedza – wskazuje Roman Bieda.

Wtóruje mu dr Sergiusz Prokurat, zdaniem którego polski biznes coraz lepiej zdaje sobie sprawę z tego, że nie ochroni swojej infrastruktury i danych bez współpracy między przedsiębiorstwami i branżami, lecz także bez szukania wsparcia w świecie nauki. W konfrontacji z cyberprzestępcami świat korporacyjny i akademicki muszą działać jak jeden organizm – uważa ekspert. Wiadome było to od dawna, ale pandemia jeszcze bardziej unaoczniła sens takiej kooperacji.

– Lockdown wymusił transformację cyfrową w tempie sprintera, a nie maratończyka. Polacy odkryli zalety home office i usług publicznych na platformie ePUAP i innych. Szkolnictwo przerzuciło się na tryb zdalny, podobnie jak banki, telekomy i handel. To wszystko wiąże się z koniecznością rozwoju infrastruktury IT, ale też budowy systemów wirtualnej odporności – wskazuje dr Sergiusz Prokurat.

Fakt, że z uwagi na tzw. nową normalność przeprowadzono wdrożenia informatyczne, nie oznacza, że zrobiono to dobrze. Część firm w pośpiechu wprowadziła rozwiązania tymczasowe i dopiero się zastanawiają, jak przejść od chaosu i prowizorki do rzetelnego planowania środowiska technologicznego. Gdyby takie studia jak Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na ALK były od dawna standardem, przyspieszona transformacja cyfrowa nie niosłaby z sobą tyle obaw związanych z bezpieczeństwem cyfrowym.

Okiem praktyka



To ważne żeby uczyć się od najlepszych



specjalistów od cyberbezpieczeństwa



Rafał Jaczyński,

regionalny dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa Huawei Technologies



Huawei jest dziś światowym liderem w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, jednak nie miałoby to miejsca, gdyby nie zaufanie dla naszych rozwiązań. Jednym z filarów naszej działalności jest cyberbezpieczeństwo. Świadomość dotycząca zagrożeń jakie płyną z niewłaściwego wykorzystania danych systematycznie wzrasta. Cieszy nas to jako firmę, która nieustannie jest pod tym kątem obserwowana i kontrolowana, a co do rozwiązań której nigdy nie znaleziono konkretnych zarzutów i można zdecydowanie określić nas jako lidera w kwestiach cyberbezpieczeństwa. Huawei składa deklarację chęci współpracy z wszelkimi międzynarodowymi laboratoriami sprawdzającymi kwestie związane z bezpieczeństwem danych, a także chętnie pokazuje wszystko, co jest opracowywane w ramach firmy – od najdrobniejszej śrubki po ostatnią linię kodu. Przejrzystość i ogromna dbałość o kwestie bezpieczeństwa pozwoliła naszym produktom 5G jako pierwszym na świecie zdobyć certyfikat bezpieczeństwa CC na najwyższym poziomie EAL4+.|

Zdecydowanie pozytywne jest to, że na kierunku poświęconym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, do dyspozycji studentów będzie dostępna wiedza najlepszych ekspertów nie tylko w Polsce, ale i tej części Europy. Jako Regionalny Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, odpowiadający za bezpieczeństwo naszych produktów i usług w 28 krajach, a jednocześnie jeden ze współautorów programu nauczania na kierunku, uważam że szczególnie cenna jest wiedza praktyczna i empiryczna. To, ze studenci na pewno będą mieli okazję z takiej wiedzy skorzystać gwarantuje fakt, że zajęcia w ramach kierunku, poza moją osobą, poprowadzą także inni praktycy ds. cyberbezpieczeństwa, tacy jak współautorzy programu – Roman Bieda, od blisko 15 lat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii, Ireneusz Wochlik, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, współzałożyciel i CEO Aigorithmics czy Robert Pająk, Senior Information Security Manager w dziale bezpieczeństwa firmy Akamai. Huawei jest dziś światowym liderem w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, jednak nie miałoby to miejsca, gdyby nie zaufanie dla naszych rozwiązań. Jednym z filarów naszej działalności jest cyberbezpieczeństwo. Świadomość dotycząca zagrożeń jakie płyną z niewłaściwego wykorzystania danych systematycznie wzrasta. Cieszy nas to jako firmę, która nieustannie jest pod tym kątem obserwowana i kontrolowana, a co do rozwiązań której nigdy nie znaleziono konkretnych zarzutów i można zdecydowanie określić nas jako lidera w kwestiach cyberbezpieczeństwa. Huawei składa deklarację chęci współpracy z wszelkimi międzynarodowymi laboratoriami sprawdzającymi kwestie związane z bezpieczeństwem danych, a także chętnie pokazuje wszystko, co jest opracowywane w ramach firmy – od najdrobniejszej śrubki po ostatnią linię kodu. Przejrzystość i ogromna dbałość o kwestie bezpieczeństwa pozwoliła naszym produktom 5G jako pierwszym na świecie zdobyć certyfikat bezpieczeństwa CC na najwyższym poziomie EAL4+.|Zdecydowanie pozytywne jest to, że na kierunku poświęconym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, do dyspozycji studentów będzie dostępna wiedza najlepszych ekspertów nie tylko w Polsce, ale i tej części Europy. Jako Regionalny Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, odpowiadający za bezpieczeństwo naszych produktów i usług w 28 krajach, a jednocześnie jeden ze współautorów programu nauczania na kierunku, uważam że szczególnie cenna jest wiedza praktyczna i empiryczna. To, ze studenci na pewno będą mieli okazję z takiej wiedzy skorzystać gwarantuje fakt, że zajęcia w ramach kierunku, poza moją osobą, poprowadzą także inni praktycy ds. cyberbezpieczeństwa, tacy jak współautorzy programu – Roman Bieda, od blisko 15 lat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii, Ireneusz Wochlik, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, współzałożyciel i CEO Aigorithmics czy Robert Pająk, Senior Information Security Manager w dziale bezpieczeństwa firmy Akamai.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗