Dla hakera nadchodzą ciężkie czasy

Na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie powstaje nowatorski kierunek: Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Czy jego absolwenci popsują szyki włamywaczom, którzy zamiast z wytrychów i łomów korzystają z laptopów?

Pamiętacie czasy, gdy firmowi informatycy tłoczyli się jak sardynki w pokoju wielkości schowka na szczotki? Teraz dział IT liczy nie pięć, ale 25 osób i ma do dyspozycji kilka dużych pomieszczeń. W jednym jest serwerownia, w innym help desk, w jeszcze innym rupieciarnia pełna zużytych komputerów, drukarek i kabli. Nie sposób natomiast znaleźć pomieszczenia oznaczonego jako IT security. Najwidoczniej zarząd zakłada, że każdy informatyk w ramach swojej specjalności będzie dbał o cyfrowe bezpieczeństwo spółki. Dlaczego takie podejście jest szkodliwe?