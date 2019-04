Dlaczego rosną wyceny przejmowanych spółek

Wyceny spółek przejmowanych przez fundusze private equity od kilku lat utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie. Jest to efekt ciągłego napływu środków do funduszy i dużej konkurencji między inwestorami. Z szacunków Bain & Company wynika, że wartość środków zgromadzonych przez fundusze sięgnęła już 2 bln USD, co jest najwyższym poziomem w historii.

Łukasz Korycki: Ze studia Pulsu Biznesu wita Państwa Łukasz Korycki, a moimi gośćmi są pan Jacek Poświata, dyrektor zarządzający Bain & Company Poland i pan Paweł Szreder, manager w Bain & Company Poland, witam Panów. Kontynuujemy naszą rozmowę na temat rynku private equity, w poprzednim wydaniu rozmawialiśmy na temat tego, czy spodziewane spowolnienie gospodarcze wpływa na rynek funduszy private equity i na wyceny. Ustaliliśmy podczas tej rozmowy, że na wyceny na razie nie, one są wciąż rekordowe, ta bańka rośnie. Więc pytanie do pana Jacka Poświaty, co jest powodem tak wysokich wycen i czy ta bańka rzeczywiście nadal będzie pęcznieć i czy nie pęknie lada chwila?

Jacek Poświata: Faktycznie wyceny są bardzo wysokie dzisiaj. W Europie wyższe niż w Stanach, to jest około 10,7 razy EBIDTA, w Polsce jeszcze wyższe. Jest kilka powodów. Pierwszy jest taki, że jest bardzo dużo pieniędzy do wydania przez fundusze private equity, tak zwane „dry powder”. Obecnie jest około dwóch bilionów dolarów na rynku do wydania. To jest jeden z tych powodów. Drugi powód jest po stronie podaży podmiotów do przejęcie – liczba transakcji w ubiegłym roku na świecie spadła, w związku z tym to znaczy, że było mniej podaży podmiotów, więc te dwa elementy na pewno wpływały na wycenę. Natomiast czy to będzie jeszcze drożej czy nie, trudno powiedzieć. To są wyceny na poziomie, o którym trudno było dyskutować z inwestorami kilka lat temu, a co więcej, można powiedzieć, że tylko około 60% inwestorów jest zadowolonych ze swojej alokacji, czyli 40% inwestorów nie zalokowało tyle, ile chciało, do funduszy private equity. Czyli gdybyśmy pociągnęli ten temat dalej, to by znaczyło, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej.

Łukasz Korycki: Ale czy jednak dla funduszy nie jest zbyt ryzykowne, żeby po takich cenach kupować spółki?

Paweł Szreder: Wysoki poziom wycen to na pewno istotny czynnik ryzyka dla funduszy. To, o czym muszą pamiętać, to że wartość spółek nie będzie już raczej wzrastać w okresie, kiedy są ich właścicielami, przez wzrost mnożnika, czy ten wzrost wyceny, a cały przyrost wartości musi wynikać z tego, co w tej spółce się zmieni w czasie, w którym fundusz private equity jest jej właścicielem. Więc to jest tak naprawdę praca u podstaw, zwiększanie zysków i na tym musi się opierać cały plan tworzenia wartości danej spółki.