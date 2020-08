Dlaczego warto realizować szkolenia zamknięte?

Stawianie na rozwój to podstawa współczesnego biznesu. Gama różnego typu szkoleń i kursów jest bardzo bogata. Warto poznać zalety szkolenia zamkniętego, które zagwarantuje osiągnięcie jeszcze lepszych efektów.

Pracownik jest tym lepszy, im więcej kompetencji i wiedzy posiada. Każdy pracodawca zdaje sobie z tego doskonale sprawę, i to nie tylko w czasie procesu rekrutacji, ale przede wszystkim w codziennym funkcjonowaniu firmy. Jednocześnie jednak wraz z nimi rośnie również jego wartość na rynku pracy, a to może oznaczać spore problemy z zatrzymaniem go w ramach dotychczasowej organizacji. Wbrew pozorom nie zawsze decydujący okazuje się czynnik czysto finansowy. Coraz więcej pracowników poszukuje miejsca, w którym – obecna w niemal każdym ogłoszeniu o pracę – „możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji” nie będzie jedynie chwytliwym hasłem i obietnicą bez pokrycia. Pracodawcy, którzy podchodzą do tego zagadnienia odpowiedzialnie, po prostu zyskują. Inwestycja w kapitał ludzki to najlepszy sposób na podniesienie wartości całego przedsiębiorstwa i odkrycie nowych perspektyw. W tym celu kluczowe mogą okazać się szkolenia zamknięte, które pozwolą na lepsze dopasowanie zarówno pod względem tematycznym, jak i stricte organizacyjnym.

Szkolenia otwarte a zamknięte – czym się różnią?

Na duże zapotrzebowanie na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników odpowiedział oczywiście rynek. Odpowiednią ofertą znajdą przedstawiciele każdej branży, a same zajęcia będą dostosowane także do poziomu zaawansowania odbiorców. Znaczne różnice mogą dotyczyć również trybu ich przeprowadzenia. Szkolenia otwarte odbywają się w ściśle określonym miejscu i czasie i są poświęcone odgórnie zdefiniowanej tematyce, może wziąć w nich udział także dowolna osoba, która dokona zapisu. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami: wybór poruszanych zagadnień jest ograniczony, podobnie do liczby wolnych miejsc, a wzięcie udziału może utrudnić również kwestia logistyczna, zwłaszcza jeżeli ośrodek szkoleniowy znajduje się daleko od miejsca pracy lub zamieszkania uczestników. Szkolenia zamknięte eliminują natomiast te wady i dają zdecydowanie większe możliwości.

Zalety szkoleń zamkniętych

Podstawową zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość pełnego dostosowania do wymagań klienta. Decydując się na taką opcję, można ustalić:

Zakres tematyczny: szkolenia zamknięte dla firm mogą dotyczyć ściśle określonego zagadnienia, które nie jest odgórnie zdefiniowane. W przeciwieństwie do szkoleń otwartych umożliwiają więc dostosowanie materiału do konkretnych potrzeb i przede wszystkim ścisłe określenie swoich oczekiwań w tym zakresie. Dzięki temu możliwe staje się przeszkolenie wybranych (lub wszystkich) pracowników zgodnie z przyjętą strategią i realnymi potrzebami, bez konieczności pójścia na ustępstwa, które są często wpisane w szkolenia otwarte.

Inwestycja w kapitał ludzki to najlepsza inwestycja

W wielu firmach inwestycje nieodłącznie kojarzą się z nowymi technologiami czy zakupem nowego sprzętu. Jednocześnie kadrom zarządzającym często zdarza się zapomnieć, że to właśnie ludzie są sercem organizacji i jej najcenniejszym kapitałem. Fundusze przeznaczone na podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności gwarantują szybki zwrot. Choć szkolenia zamknięte wiążą się z wyższym kosztem od standardowych i ogólnodostępnych szkoleń otwartych, jednocześnie gwarantują jednak zdecydowanie wyższą efektywność, pozwalając skupić się dokładnie na tym, co będzie potrzebne w codziennej pracy. Praktyczne umiejętności będą mogły być więc wykorzystane niemal natychmiast i od razu działać na korzyść organizacji.

Odpowiedź na realne potrzeby

Potrzeba szkolenia jest nieodłącznym elementem zmieniającego się w szybkim tempie i coraz bardziej wymagającego świata. Zdobywanie nowych wiadomości, przystosowywanie się do nowych procedur czy wymogów prawnych i organizacyjnych to standard, bez którego właściwy rozwój biznesu oraz działania zgodnie z prawem i przyjętą etyką są niemożliwe. Często zdarza się, że w obliczu zmieniającego się prawa lub wdrożenia nowej technologii konieczne staje się przeszkolenie całej załogi. Wówczas również najlepszym sposobem okaże się zorganizowanie szkolenia zamkniętego. Pozwoli to na zaoszczędzenie olbrzymiej ilości czasu i środków, zwłaszcza w przypadku dużych firm. Wymiernie wpłynie również na komfort pracowników.

Oczywiście szkolenia zamknięte dla firm mogą być także uzupełnione innymi formami kształcenia, w tym delegowaniem pracowników na szkolenia otwarte, kursy, studia podyplomowe czy inne zajęcia podwyższające kwalifikacje. Dobrym pomysłem może być także zorganizowanie sesji z coachem. Kompetencje miękkie okazują się kluczowe w wielu zawodach. Warsztaty tego typu staną się znakomitym uzupełnieniem innych form dbania o rozwój osobisty pracowników. Przy tym również mogą odbyć się bezpośrednio w siedzibie firmy.

Wyższa retencja to lepsza firma

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi i całymi organizacjami jest zatrzymanie talentów. Ten wskaźnik, określany mianem retencji pracowników, wiele mówi o kondycji firmy, w wymierny sposób wpływa również na efektywność podejmowanych przez nią działań. Duża rotacja powinna skłonić do refleksji nad oferowanymi warunkami współpracy. Istotne okażą się przy tym nie tylko kwestie finansowe, ale również dodatkowe benefity proponowane pracownikom. Dla wielu z nich – zwłaszcza w przypadku pożądanych na rynku pracy zawodów – kluczowe stają się właśnie perspektywy rozwoju. Udział w szkoleniach zamkniętych dla firm to znakomity argument w rękach pracodawcy. Realne podejście do potrzeb pracownika i szersze spojrzenie na jego rozwój to jedno z najważniejszych działań employer brandindowych, które przekłada się nie tylko na jednostkowy odbiór podmiotu, ale również kształtowanie pozytywnego wizerunku w szerszym ujęciu.

Autor: Paweł Łaniewski