Dlaczego złoty systematycznie słabnie wobec korony

Kurs korony czeskiej nie rozgrzewa może do czerwoności rynków finansowych, inwestorów i przedsiębiorstw. Może on nam jednak sporo powiedzieć o zmianach następujących w regionie. Dlatego ciekawy jest fakt, że w ostatnich miesiącach złoty wyraźnie słabł wobec korony czeskiej, która jest prawie najdroższa w historii. Jeszcze ciekawsze jest, że te ostatnie zmiany stanowią część długookresowego trendu.

We wtorek czeska korona kosztowała 18 groszy, czyli 3,5 proc. więcej niż pod koniec 2020 r. i 7,2 proc. więcej niż rok temu. Takie zmiany na rynku walutowym to nie są małe wahania. Ostatni raz korona kosztowała tyle we wrześniu 2011 r., czyli w momencie, kiedy Hiszpania i Włochy stały na granicy niewypłacalności i inwestorzy sprzedawali wszystkie aktywa uznawane za choć trochę ryzykowne – a złoty uchodzi za walutę bardziej ryzykowną niż korona. Teraz jednak nie ma żadnej wyprzedaży. Na świecie ceny akcji rosną, ceny surowców rosną, apetyt na ryzyko jest spory, a złoty do korony słabnie. Dlaczego?