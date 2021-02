Dług sektora kultury i rozrywki zwiększył się w pandemii do 35 mln zł

Nieuregulowane zobowiązania firm z branży kultury i rozrywki wzrosły w 2020 r. do 35 mln zł, czyli o 29 proc. wobec roku poprzedniego - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. Długi kin przyrosły w tym czasie o ponad 80 proc. do ok. 0,4 mln zł.

Od 12 lutego - na razie do 25 lutego - wznawiają działalność m.in. kina, teatry, filharmonie i opery. Warunkiem uruchomienia placówek kultury jest sprzedaż biletów na połowę dostępnych miejsc, zasłanianie przez widzów nosa i ust oraz niesprzedawanie przekąsek i napojów.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, liczba firm zajmujących się kulturą i rozrywką z problemami w rozliczeniach z bankami i dostawcami wzrosła w minionym roku z 875 do 981, a ich zaległości z 27 mln do 35 mln zł. W przypadku kin, przeterminowane zobowiązania zwiększyły się z 0,21 mln do 0,39 mln zł.

Eksperci wyliczyli, że nieopłacone w terminie przez firmy działające w branży kultury i rozrywki (tzw. PKD R90) faktury i raty kredytów wzrosły w ciągu ostatniego roku o 29 proc., a kin o 82 proc. Chodzi o zobowiązania wynoszące minimum 500 zł, których płatność opóźniono o co najmniej 30 dni.

"W jak trudnej rzeczywistości zmuszony jest funkcjonować świat kultury i rozrywki, najlepiej pokazuje fakt, że w tym samym czasie przeterminowane zobowiązania ogółu przedsiębiorstw podwyższyły się o 4 proc." – wskazał w rozmowie z PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Biorąc pod uwagę przyrost zaległości, poza działalnością związaną z projekcją filmów, w największym stopniu ucierpieli w 2020 r. roku reprezentanci działalności artystycznej i literackiej, czyli m.in. pisarze, rzeźbiarze, malarze, niezależni dziennikarze czy rysownicy. Ich przeterminowane zobowiązania podwyższyły się o dwie trzecie, do 9 mln zł. Eksperci zwrócili uwagę, że o ile kina znalazły się na liście branż przewidzianych do przyznania pomocy z Tarczy finansowej 2.0., o tyle artyści nie. Na wsparcie państwa może liczyć też "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" oraz "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień".

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor długi artystów, aktorów, muzyków, zespołów muzycznych, tancerzy, piosenkarzy, lektorów i prezenterów podniosły się w ciągu roku o jedną czwartą, do 17,5 mln zł. Z kolei reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny oraz specjalistów od oświetlenia sceny i producentów przedstawień artystycznych o jedną szóstą, do 6,2 mln zł.

Jednocześnie z badania Maison&Partners; dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że związane z pandemią obostrzenia w dostępie do różnego rodzaju usług i rozrywek w tym m.in. do placówek kulturalnych dokuczyły co czwartej osobie w Polsce (24 proc.), niezależnie od płci czy wieku. Na liście kilkunastu największych frustracji gnębiących rodaków zostały wymienione na piątym miejscu. Niemożność wyjścia z domu do kina, teatru, na siłownię, na koncert, czy do restauracji frustruje częściej niż obawy o finanse (18 proc.) czy zbyt niskie zarobki (15 proc.).

Eksperci przypominają, że zniesienie lockdownu dla placówek kultury ma charakter testowy - na razie dotyczy okresu dwóch tygodni. W ocenie Grzelczaka możliwość otwarcia tylko na 14 dni, z ograniczeniem zapełnienia dostępnych miejsc do połowy oraz z zakazem sprzedaży przekąsek i napojów, w części przypadków może się okazać większym wyzwaniem niż rzeczywistą szansą na odrobienie utraconych przez pandemię przychodów. "Trudno jednak mówić o powrocie do normalnej aktywności, bo pandemia przecież wciąż trwa" – dodaje.

Halina Kochalska z BIG zwraca uwagę, że m.in. z powodu warunkowego zniesienia ograniczeń, sieć kin Helios zapowiedziała, że jeszcze nie zaprosi widzów, a Multikino i Cinema City wahają się, "zaznaczając, że otwarcie się na dwa tygodnie, by potem zamknąć biznes zwiększy straty zamiast je ograniczyć". Dodaje, że gotowe do wznowienia seansów są natomiast kina studyjne. Zamierzają pokazywać głównie polskie filmy, bo pozwoli to uzyskać dofinansowanie z PISF - dodała. "Jeśli chodzi o teatry to większość już czeka na widzów. Niektóre sceny optymistycznie opublikowały nawet repertuar do końca marca" - zauważyła.

Badanie zostało zrealizowane przez Maison&Partners;, metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna w dniach 11-15 grudnia 2020 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków 18+. W badaniu wzięło udział 1106 osób.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.